Próximo grande lançamento da Apple sofre problemas e novo atraso

Ele afirmou neste fim de semana que o dispositivo, por ora apelidado de Apple Glasses, deve chegar somente no segundo semestre de 2023. De acordo com o analista, os componentes necessários para fabricar o headset VR chegariam às unidades de produção no primeiro semestre de 2023.

Anteriormente, o analista apostava que a Apple faria a apresentação formal do headset em janeiro de 2023, com a primeira remessa marcada logo para o segundo trimestre do ano. Kuo, entretanto, não descarta que o anúncio ainda seja feito no começo do ano, preparando o público e os desenvolvedores para o que está por vir. Ele também acredita que a fabricante terá apenas 500 mil unidades para vender no próximo ano, e que o produto teria preço elevado e foco em nichos de consumidores.