PS Plus Extra de dezembro adiciona Far Cry 5 e Yakuza ao catálogo

A PS Plus Extra e Deluxe vai incluir em dezembro novos títulos para assinantes, que poderão ser jogados em PlayStation 4 ( PS4 ) e PlayStation 5 ( PS5 ). Entre os destaques estão os games das séries Far Cry, Yakuza e Terra-Média, grandes sucessos do console. Os jogos serão adicionados ao serviço da Sony a partir do dia 20 de dezembro. Além disso, em 3 de janeiro, usuários também receberão o game de luta livre WWE 2K22 , que apesar de ter sido anunciado na leva de dezembro, chegará um pouco atrasado. Veja, a seguir, a lista completa dos novos títulos da plataforma.

Três novos títulos da saga Far Cry da Ubisoft chegam ao serviço este mês para PlayStation 4 (PS4). Em Far Cry 5, game de tiro em primeira pessoa com um grande mundo aberto para explorar, será preciso enfrentar a seita de Joseph Seed em Hope County, nos Estados Unidos.

No capítulo anterior, Far Cry Primal, jogadores devem aprender a viver no período pré-histórico, no qual a ameaça de predadores ainda é tão grande quanto a de tribos inimigas. Já no spin-off do game, Far Cry: New Dawn, será preciso vivenciar um mundo pós-apocalíptico.

A série de ação e RPG da Sega baseada na máfia japonesa também teve novos jogos adicionados, como o capítulo final da saga de Kazuma Kiryu em Yakuza 6: The Song of Life. Após tantos jogos voltados para a ação com o protagonista Kyriu, em Yakuza: Like a Dragon os jogadores são introduzidos a um jogo de RPG em turnos, protagonizado por Ichiban Kasuga.

Após assumir a culpa em nome de seu clã por um crime que não cometeu, Kasuga retorna à liberdade 18 anos depois e descobre que foi manipulado, buscando agora a verdade e vingança. Já Judgment é uma espécie de spin-off da série Yakuza que mantém vários de seus elementos, como o submundo do crime de Kamurocho, mas é focada no detetive Takayuki Yagami.

Terra-Média: Sombras de Mordor e Sombras da Guerra

Para jogadores animados com a recente série O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder, os games da saga Terra-Média podem permitir explorar uma versão alternativa desse mundo. No papel de Talion, um ranger de Gondor que se une ao espírito do lorde elfo Celebrimbor, usuários irão enfrentar as forças de Sauron para salvarem a Terra-Média.

Na sequência Sombras da Guerra, eles poderão erguer seus próprios exércitos. Vale ressaltar que ambos os games contam com um sistema "Nemesis", no qual inimigos se recordam de seus atos, como terem derrotado o jogador, e criam rivalidades.

Mortal Shell - PS5, PS4

Neste game inspirado na série Dark Souls, usuários terão que habitar corpos mais poderosos para poderem lutar contra inimigos capazes de eliminá-los com apenas um golpe. O jogo traz a tradicional jogabilidade de ação e RPG da série Souls com combate punitivo, no qual é preciso enfrentar chefes várias vezes para aprender seus padrões e ter chance de vencê-los.

WWE 2K22 - PS4

O jogo de luta livre da WWE chegará à PS Plus com a jogabilidade atualizada e visuais melhorados da edição 2022. Fãs do gênero encontrarão figuras famosas no elenco, como The Rock, John Cena, Sasha Banks, Brock Lesnar, entre outros, além de um destaque especial para Rey Misteryo, que completou 20 anos de carreira e ganhou um modo dedicado no game. Ainda, caso queiram, jogadores também podem participar de uma campanha própria no modo "MyRise", no qual podem criar seu próprio lutador e progredir em um modo carreira.

Lista completa dos jogos da PS Plus Extra de dezembro

Far Cry 5 - PS4

Far Cry: New Dawn - PS4

Far Cry Primal - PS4

Yakuza 6: The Song of Life - PS4

Yakuza: Like a Dragon - PS5, PS4

Judgment - PS5, PS4

Terra-Média: Sombras de Mordor - PS4

Terra-Média: Sombras da Guerra - PS4

WWE 2K22 - PS4

Mortal Shell - PS5, PS4

The Pedestrian - PS5, PS4

Evil Genius 2 - PS5, PS4

Ben 10: Power Trip - PS4, PS5

Gigantosaurus The Game - PS4

Pillars of Eternity II: Deadfire – Ultimate Edition - PS4

Worms W.M.D - PS4

The Escapists 2 - PS4

PS Plus Deluxe de dezembro

Ridge Racer 2 - PSP

Pinball Heroes - PSP

Oddworld: Abe’s Exoddus - PS1