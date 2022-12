Qual é o fone de ouvido do Neymar? Veja valor do modelo Apple

O headphone usado pelo atleta é na cor cinza-espacial, mas conta com uma personalização exclusiva com acabamentos em dourado em suas conchas, o que chamou atenção de diversos usuários na Internet. "Só esse fone do Neymar já é mais caro que minha casa", disse um deles no Twitter. Além da cor exclusiva, o aparelho conta com as iniciais do nome do jogador gravadas.

Lançados no Brasil em janeiro de 2021, os AirPods Max são o primeiro headphone da Apple. Além de ostentar o produto por sua customização dourada, a tecnologia do dispositivo de áudio também pode ter agradado o camisa 10 do Brasil. O fone apresenta como destaque cancelamento ativo de ruído e modo ambiente adaptável, além do áudio espacial personalizado com rastreamento dinâmico da cabeça, que promete uma experiência mais imersiva no que está tocando.

O AirPods Max é vendido nas cores cinza-espacial, azul-céu, rosa, verde e prateado. A customização do headphone não está disponível no site oficial da Apple. Com isso, os usuários que desejam ter um modelo similar ao de Neymar devem recorrer ao trabalho de customização de terceiros.