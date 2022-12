Quando lança Hogwarts Legacy? Veja dúvidas e respostas sobre o game

Hogwarts Legacy é um novo jogo de RPG em mundo aberto no universo da franquia Harry Potter, desenvolvido pela Warner Bros. Interactive Entertainment em parceria com a Avalanche Software. O jogo se passa em 1890, muito antes dos eventos dos livros, e permite que o usuário crie seu próprio bruxo para frequentar a Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. A princípio, o game será lançado em fevereiro de 2023 para PlayStation 5 ( PS5 ) e Xbox Series X /S por R$ 299,99 e para PC, por R$ 249,99. Em abril, ele chega para PlayStation 4 ( PS4 ) e Xbox One por R$ 249,99 e, em junho, para o Nintendo Switch . Veja, a seguir, perguntas e respostas sobre o game.

1 de 5 Hogwarts Legacy é um RPG de mundo aberto baseado na franquia Harry Potter — Foto: Divulgação/Warner Bros. Games Hogwarts Legacy é um RPG de mundo aberto baseado na franquia Harry Potter — Foto: Divulgação/Warner Bros. Games

👉 Quais são os melhores jogos arcade? Opine no Fórum do TechTudo.

1. Para quais plataformas o jogo vai sair?

Hogwarts Legacy será lançado para PS5, Xbox Series X/ S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC pelas lojas digitais Steam e Epic Games Store. As versões dos consoles PlayStation também terão conteúdo adicional: uma missão misteriosa na Loja Assombrada de Hogsmeade com Madame Mason, que levará a uma dungeon exclusiva. Após completá-la, jogadores terão acesso a uma loja própria no vilarejo na qual poderão conseguir vender seus itens pelos melhores preços do jogo.

2 de 5 Hogwarts Legacy sairá no PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC — Foto: Reprodução/Steam Hogwarts Legacy sairá no PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC — Foto: Reprodução/Steam

2. Quando lança Hogwarts Legacy?

Inicialmente, Hogwarts Legacy estava planejado para ser lançado em 2021, mas depois sofreu um atraso para 2022 e, então, para 2023. Atualmente, o game está com data de lançamento marcada para 10 de fevereiro de 2023 no PS5 e Xbox Series X/S. No entanto, o jogo sofreu mais um atraso nas versões da geração anterior. Ele está estimado para chegar em 4 de abril para o PS4 e Xbox One, enquanto a versão para Nintendo Switch sairá apenas em 25 de junho.

3 de 5 Hogwarts Legacy chegará em datas diferentes, primeiro para PS5, Xbox Series X/S e PC, depois para PS4 e Xbox One, seguidas pela versão Nintendo Switch — Foto: Reprodução/Microsoft Store Hogwarts Legacy chegará em datas diferentes, primeiro para PS5, Xbox Series X/S e PC, depois para PS4 e Xbox One, seguidas pela versão Nintendo Switch — Foto: Reprodução/Microsoft Store

3. Como vai ser a gameplay de Hogwarts Legacy?

O jogo permitirá um grande nível de liberdade aos jogadores, que poderão tanto frequentar os arredores do mundo aberto de Hogwarts quanto adentrar o castelo e explorar seu riquíssimo interior. Na escola, será possível frequentar aulas como Feitiços, Defesa Contra as Artes das Trevas, Herbologia e Poções, atividades que garantirão novas habilidades para o jogador. Há outras formas de se fortalecer além do conhecimento, como através de itens mágicos e pontos de experiência obtidos a completar missões para personagens.

4. Quais são as Casas de Hogwarts Legacy?

As casas de Hogwarts Legacy são as mesmas já conhecidas do universo de Harry Potter: Grifinória (Gryffindor), Sonserina (Slytherin), Corvinal (Ravenclaw) e Lufa-Lufa (Hufflepuff). Jogadores poderão escolher para qual delas irão e será possível vincular sua conta do fã clube de Harry Potter para importar diretamente sua casa e varinha para o game. Os desenvolvedores já comentaram que haverá mudanças na jogabilidade de acordo com sua casa, porém ainda não ofereceram detalhes de como a escolha irá afetar o game.

4 de 5 Jogadores poderão escolher em qual casa entrar em Hogwarts Legacy, mas desenvolvedores ainda não mencionaram como isso afetará o gameplay — Foto: Reprodução/Microsoft Store Jogadores poderão escolher em qual casa entrar em Hogwarts Legacy, mas desenvolvedores ainda não mencionaram como isso afetará o gameplay — Foto: Reprodução/Microsoft Store

5. Vai dar para jogar Quadribol?

Infelizmente, o esporte mais popular do mundo de Harry Potter não estará disponível no game. As vassouras voadoras ainda estarão presentes no jogo e usuários poderão invocá-las para se locomover a qualquer momento, porém devido à época, elas são de modelos menos modernos do que os mencionados nos livros. Mesmo assim, ainda haverá desafios de corrida de vassouras, nos quais os usuários terão que dominar mecânicas, como voar mais rápido quando está mais próxima do chão. Também será possível montar feras voadoras.

5 de 5 Não será possível jogar Quadribol em Hogwarts Legacy, mas jogadores poderão voar em suas vassouras e bestas aladas — Foto: Reprodução/Steam Não será possível jogar Quadribol em Hogwarts Legacy, mas jogadores poderão voar em suas vassouras e bestas aladas — Foto: Reprodução/Steam

6. Quais são os requisitos mínimos de Hogwarts Legacy?