Ranking revela as piores senhas de 2022; veja quais palavras evitar

A empresa NordPass divulgou uma lista com as 200 senhas mais usadas em 2022. O levantamento avalia a quantidade de usuários que escolheram os códigos listados e o tempo que eles demorariam para serem burlados por criminosos virtuais. O estudo revela que, mesmo com o aumento das informações sobre segurança na Internet, os usuários ainda optam por senhas fracas, com padrões simples e sem caracteres especiais. As primeiras colocações da lista são ocupadas por códigos como "password", "123456" e "123456789".

A pior senha utilizada no mundo em 2022, de acordo com a NordPass, é a palavra "password" ("senha", em português), que foi usada por quase 5 milhões de pessoas. Em 2021, esse mesmo termo ocupava a quinta posição no ranking. Segundo a empresa, essa palavra-chave demora menos de um segundo para ser descoberta. No Brasil, por outro lado, a palavra ocupa a décima oitava posição do ranking.

1 de 2 Sequências de números formam as senhas menos seguras para acessar contas na Internet; confira — Foto: Reprodução/Pond5 Sequências de números formam as senhas menos seguras para acessar contas na Internet; confira — Foto: Reprodução/Pond5

📝 Segurança na Internet: como saber se uma loja é confiável? Comente no Fórum do TechTudo

A senha "123456", também decifrada em menos de um segundo, aparece em segundo lugar. Neste ano ela foi usada por mais de 1,5 milhão de internautas ao redor do mundo e, em 2021, ocupou o primeiro lugar do levantamento global. Atualmente, essa palavra-chave é a primeira do ranking no Brasil. Em terceiro lugar na lista mundial, aparece a senha "123456789", que também ocupa a terceira posição no ranking brasileiro.

2 de 2 Pesquisa aponta quais são as piores senhas do mundo em 2022; veja as principais palavras do ranking — Foto: Reprodução/Pond5 Pesquisa aponta quais são as piores senhas do mundo em 2022; veja as principais palavras do ranking — Foto: Reprodução/Pond5

A lista mundial ainda aponta outras senhas fracas e amplamente utilizadas em 2022, como "qwerty", "12345678", "111111", "12345" e "123123", códigos que também estavam entre os dez mais usados pelos internautas em 2021. No entanto, algumas combinações novas, que não apareciam nas primeiras posições do ranking no ano passado, surgiram entre as mais populares deste ano, como "guest", que significa "convidado" em inglês, e "col123456".

A pesquisa da NordPass destaca, ainda, algumas curiosidades relacionadas às piores senhas do mundo em 2022. A palavra "Tinder" foi utilizada em mais de 36 mil senhas neste ano, enquanto o termo "oscars", em referência ao evento cinematográfico, foi usado mais de 62 mil vezes. Séries e filmes também apareceram entre as senhas, com as palavras "batman", "euphoria" e "encanto".

O ranking das senhas foi desenvolvido com base no trabalho de pesquisadores independentes, especializados em pesquisa de incidentes de cibersegurança, que avaliaram mais de 3 TB de dados de 30 países.

Como criar senhas fortes

De acordo com a NordPass, para criar uma senha forte, é preciso escolher no mínimo 12 caracteres, mesclando letras maiúsculas, minúsculas, números e símbolos. Se quiser reforçar ainda mais a segurança, uma dica é usar um gerenciador de senhas. A empresa ainda faz um alerta para que os internautas não utilizem o mesmo código em diferentes serviços na web, e que avaliem e renovem suas senhas com frequência. Além disso, é importante checar periodicamente contas que não estão sendo acessadas, uma vez que o usuário pode não perceber se elas forem roubadas.

Veja as 20 senhas mais fracas de 2022

password 123456 123456789 guest qwerty 12345678 111111 12345 col123456 123123 1234567 1234 1234567890 000000 555555 666666 123321 654321 7777777 123

Com informações de NordPass e Narcity

Veja também: Como baixar vídeos do Youtube? Confira como fazer no Android, iPhone (iOS) e Windows