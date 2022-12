Recruta: veja sinopse, elenco e trailer da nova série de ação da Netflix

Recruta é uma das novas séries originais da Netflix com estreia ainda em 2022 na plataforma. Com lançamento marcado para o dia 16 de dezembro, a produção conta com o ator Noah Centineo, conhecido pelo filme de romance teen Para Todos os Garotos que Já Amei (2018), no papel de um advogado contratado pela CIA e que se envolve em conflitos da agência.

Com oito episódios confirmados, Recruta promete muitas cenas de ação, espionagem e uma leve pegada de humor, conforme mostrado no trailer. A série tem como showrunner o produtor e roteirista Alexi Hawley, e o elenco conta com a presença de Aarti Mann, Vondie Curtis-Hall e Laura Haddock. A seguir você confere mais informações sobre enredo, elenco e equipe técnica de Recruta.

Sinopse de Recruta

Owen Hendricks (Noah Centineo) é um advogado de 24 anos que consegue uma vaga de emprego na CIA, a central de inteligência dos EUA. Recém chegado ao ambiente, o novato tem de lidar com as ameaças de pessoas que pretendem vazar informações sigilosas da agência para o público, caso suas demandas não sejam atendidas. Após conversar com uma ex-agente, a presidiária Max Meladze (Laura Haddock), Hendricks se envolve em uma série de conflitos que o põem na mira tanto de criminosos quanto da própria CIA.

Elenco e equipe técnica

Noah Centineo foi o primeiro nome a ser confirmado para estrelar a série, sendo divulgado em abril de 2021. Posteriormente, em novembro do mesmo ano, mais atores confirmaram presença no elenco: Aarti Mann (a Priya de The Big Bang Theory), Vondie Curtis Hall (Romeu + Julieta), Laura Haddock (Guardiões da Galáxia), Kristian Bruun (Casamento Sangrento), Daniel Quincy Annoh (Black 'N' White), Colton Dunn (Superstore: Uma Loja de Inconveniências) e Fivel Stewart (Umma).

A obra é uma criação do produtor e roteirista Alexi Hawley, que tem no currículo a produção executiva em séries de drama policial como Castle (2009 -2016) e The Rookie (2018 - 2022). Em Recruta, o diretor mira na espionagem internacional com leves pitadas de humor, garantido pela atuação de Centineo, mas sem deixar de lado as perseguições, tiroteios e demais elementos de ação. Os episódios contam com a direção de Doug Liman (Sr. e Sra. Smith), Alex Kalymnios (The 100), Emmanuel Osei-Kuffour Jr. (Caixa Preta) e Julian Holmes (Demolidor, série).

A série foi anunciada no dia 24 de dezembro no TUDUM, evento global da Netflix onde a locadora vermelha divulga suas novas atrações. Ao falar sobre a nova produção, o astro descreveu sua empolgação com o personagem. "Meu novo show fala de um advogado fora de qualquer suspeita, enquanto ele faz um passeio eletrizante pelo mundo das redes internacionais de espionagem."