Recursos do iPhone terão camada extra de segurança em 2023; entenda

Alguns recursos do iPhone ( iOS ) vão ficar mais seguros em breve. Isso porque, na última segunda-feira (6), a Apple anunciou três novas funções de segurança para proteger os dados de seus usuários. As medidas devem ser implementadas globalmente até o final de 2023, e incluem a Verificação da chave de contato do iMessage, Chaves de segurança para o serviço Apple ID e Proteção avançada de dados para iCloud . Este último está disponível atualmente em versão Beta e deve ser liberado nos EUA até o final de 2022. Para o restante do mundo, porém, a previsão é de que seja lançada apenas no ano que vem.

As novas medidas de segurança são voltadas principalmente para pessoas com perfis muito visados por hackers, como celebridades, políticos, jornalistas e ativistas. Nas próximas linhas, confira quais são e saiba como vão funcionar.

iPhone: iOS vai ganhar mais recursos de segurança em breve; entenda — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

Quais são os novos recursos de segurança do iOS?

1. Verificação de chave de contato do iMessage

Com o novo recurso de chave de contato do iMessage, mensageiro padrão do iPhone, os usuários serão alertados caso haja uma violação da criptografia durante a troca de mensagens. Assim, se um hacker invadir os servidores em nuvem e usar um dispositivo para ter acesso a comunicações criptografadas, por exemplo, os participantes da conversa serão notificados. Dessa forma, será possível garantir que você estará conversando apenas com a pessoa pretendida.

iMessage ganha novo recurso de segurança — Foto: Reprodução/Apple

Aliado a esse recurso, os usuários também poderão comparar um código de verificação de contato pessoalmente, usando o Facetime ou outro tipo de chamada segura. É possível que, aqui pelo Brasil, essa novidade tenha pouco impacto, já que outros mensageiros - como WhatsApp, por exemplo - são mais populares. Porém, a função é positiva para manter a segurança dos usuários.

2. Chaves de segurança do Apple ID

A Apple conta com uma verificação em dois fatores para o Apple ID desde 2015, mas, no próximo ano, essa função deve ganhar mais um grau de segurança. Quando o novo recurso estiver disponível, os usuários que aderirem terão uma chave de segurança para verificar novos dispositivos que acessem as suas contas da Apple. Isso é importante porque poderá impedir, por exemplo, que até mesmo um hacker avançado consiga acesso ao segundo fator durante golpes como phishing.

Ative a verificação em duas etapas para ter mais segurança (Foto: Divulgação/Apple) — Foto: TechTudo

A novidade não é pioneirismo da Apple, já que a Google já conta com esse tipo de recurso em seus aparelhos. Porém, é uma função importante e que pode fazer diferença na hora de proteger a conta e a privacidade dos usuários - principalmente aqueles em risco, como ativistas e políticos.

3. Proteção avançada de dados para iCloud

Com a proteção avançada, os usuários terão a oportunidade de proteger diversos dados e informações pessoais com criptografia de ponta a ponta no iCloud. Assim, eles só poderão ser descriptografados e acessados em aparelhos já considerados confiáveis. Hoje, 14 categorias de dados do iCloud já contam com essa proteção, como as senhas no iCloud Keychain e informações de saúde.

Porém, com a atualização, esse número vai chegar a 23, garantindo mais segurança às informações dos usuários em apps como Fotos e Notas, por exemplo. Isso é importante porque permite que os dados presentes nessas aplicações não sejam violados, mesmo que haja uma falha de segurança ou invasão na nuvem, por exemplo.

Por que a Apple está implementando novas medidas de segurança?

O vice-presidente sênior de engenharia de software da Apple, Craig Federighi, explicou ao portal The Wall Street Journal que as novas medidas de segurança estão sendo implementadas agora porque, além de serem solicitadas por especialistas há tempos, os usuários cada vez mais têm compartilhado uma grande quantidade de dados com as plataformas - principalmente com seus celulares.

"À medida em que os usuários colocam mais e mais informações sobre as suas vidas em seus dispositivos, mais eles se tornam alvos de atores avançados [hackers]", explicou ao jornal estadunidense. Nesse sentido, os recursos seriam uma maneira de aumentar a segurança dos dados de cada pessoa - em especial daquelas que são alvos potenciais.

