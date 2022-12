Relembre seis polêmicas que agitaram a Internet em 2022

1 de 7 Compra do Twitter está entre as polêmicas da Internet mais comentadas em 2022; confira a lista — Foto: Divulgação/Getty Images Compra do Twitter está entre as polêmicas da Internet mais comentadas em 2022; confira a lista — Foto: Divulgação/Getty Images

1. Quase bloqueio do Telegram no Brasil

Em 18 de março, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou o bloqueio do aplicativo de mensagens Telegram por plataformas digitais e provedores de Internet. A decisão foi motivada pelo descumprimento de ordens judiciais que solicitavam a suspensão de perfis responsáveis por espalhar fake news no mensageiro e atendeu a um pedido da Polícia Federal.

Na ocasião, a PF havia solicitado o bloqueio de três contas ligadas ao blogueiro bolsonarista Allan dos Santos, a entrega dos dados cadastrais dos perfil à Justiça e o bloqueio do repasse de recursos. Segundo o órgão, a negativa do Telegram em cumprir as exigências o tornava “um terreno livre para proliferação de diversos conteúdos, inclusive com repercussão na área criminal”.

O bloqueio do Telegram foi noticiado por diversos veículos e dividiu opiniões nas redes sociais. A ordem judicial estava em fase de cumprimento quando foi revogada dia 23 de março, após o Telegram acatar as decisões pendentes e se desculpar pelo atraso.

2. Anúncio de cobrança por senha compartilhada na Netflix

Também em março, a Netflix iniciou um processo para realizar cobranças adicionais aos clientes que compartilham a conta com usuários que não moram no mesmo endereço. Segundo o streaming, o compartilhamento indevido de senhas prejudica a capacidade da empresa de investir em novos produtos. Com a decisão, quando for detectado que uma conta está sendo usada em outro endereço por mais de duas semanas, o responsável receberá uma notificação e poderá escolher entre alterar o endereço ou criar uma subconta para os membros extras.

Até o momento, o recurso já foi implementado no Chile, Costa Rica, Peru, Argentina, República Dominicana, El Salvador, Guatemala e Honduras. Ainda não há previsão para o início das cobranças extras no Brasil.

A medida deixou muitos usuários descontentes, já que o compartilhamento de senhas com membros que não vivem na mesma casa tornou-se comum. A nova mudança, assim como o reajuste dos valores e a concorrência de outros streamings, fez a Netflix apresentar uma perda significativa de assinantes pela primeira vez em sua história. No primeiro trimestre de 2022, foram 200 mil. Já no segundo trimestre, houve 1 milhão de cancelamentos de assinaturas, resultando em uma perda total de 1,2 milhões de assinantes no primeiro semestre.

3. Campanha de difamação do TikTok financiada pela Meta

O enorme crescimento do TikTok fez do aplicativo de vídeos curtos um dos principais concorrentes da Meta, empresa que administra grandes redes sociais como Facebook e Instagram. Diante dessa rivalidade, surgiram boatos de que a companhia de Zuckerberg havia contratado a empresa Targeted Victory para espalhar notícias falsas e difamatórias sobre o TikTok. A denúncia veio a público dia 30 de março, em uma publicação do jornal The Washington Post que expôs o conteúdo de e-mails dos diretores e de funcionários da Targeted Victory.

As mensagens incluíam planos para divulgar, nos meios de comunicação, conteúdos que levassem a crer que o TikTok era uma ameaça para os jovens e que era o berço de trends perigosas. Com esse objetivo, a empresa contratada pela Meta chegou a criar e promover alguns desafios absurdos e vinculá-los ao TikTok, como a trend “Slap a teacher challenge” (“Desafio bata em um professor”, em tradução literal). Como o nome sugere, a ideia era bater em um professor em sala de aula, filmar e publicar no app chinês.

Quando as primeiras informações sobre esse desafio surgiram, em setembro de 2021, o TikTok começou a ser acusado de instigar comportamentos violentos. Porém, a pesquisadora de desinformação Abbie Richards mostrou que não havia nenhum vídeo do tipo na rede social chinesa até 5 de outubro. O único indício do desafio era uma lista, que teria surgido no Facebook, e mostrava diversos desafios no TikTok envolvendo escolas.

Quando a Targeted Victory foi procurada pelo Washington Post para falar sobre o assunto, preferiu não responder e apenas afirmou que representa a Meta há muitos anos e está orgulhosa do trabalho que ambos têm feito. Vale lembrar que as polêmicas envolvendo Meta e TikTok são antigas, já que o Facebook é banido da China desde 2009. Além disso, Zuckerberg também tentou comprar o TikTok, mas não teve sucesso.

4. Atualização do Instagram que mostraria quem viu seu perfil

Para realizar tal façanha, Goularte pesquisou as fontes tipográficas usadas pela rede social e fez uma rápida edição, criando uma captura de tela com aspecto quase idêntico à interface do Instagram. Depois, o influenciador publicou uma postagem com a legenda “Mano, e o Instagram que agora tá mostrando se você visitou o perfil de alguém? Meu Deus, como eu vou stalkear?”. Em poucas horas, o tuíte viralizou. Apesar da polêmica, muitos seguidores elogiaram a criatividade do youtuber.

5. Campanha contra "tiktokrização" do Instagram

Desde que o recurso Reels foi lançado, em junho de 2020, o Instagram tenta se aperfeiçoar e aumentar sua influência no mercado de vídeos curtos, que hoje é dominado pelo TikTok. Para isso, a rede social planejava expandir a recomendação de conteúdos e implementar um feed em tela cheia. Os testes do recurso, entretanto, não foram bem recebidos por grande parte dos usuários da rede social, que foi acusada de imitar o TikTok.

A influencer Kylie Jenner está entre os famosos que criticaram as alterações. Ela e sua irmã Kim Kardashian compartilharam Stories em que pediam que o Instagram “virasse o Instagram de novo”. Na postagem, havia um link para uma petição online contra a “tiktokrização” do Instagram. Na época, o abaixo assinado chegou a 190 mil assinaturas.

Diante da polêmica, o chefe da rede social, Adam Mosseri, voltou atrás e pausou os testes do feed em tela cheia, além de diminuir as recomendações algorítmicas de conteúdo. Segundo a Meta, é necessário “um tempo” para estudar melhor as novidades e implementá-las da forma correta. Mosseri, porém, afirmou que o Instagram continuará investindo em vídeos curtos.

6. Compra do Twitter por Elon Musk

A compra do Twitter pelo bilionário Elon Musk envolveu uma série de polêmicas. Para começar, o acordo foi fechado em 25 de abril, mas a compra só ocorreu oficialmente em 27 de outubro. Musk havia suspendido o negócio porque queria um relatório da empresa que comprovasse que as contas falsas e spams na rede social representam um percentual inferior a que 5%, como havia sido inicialmente declarado. Muitos especularam, no entanto, que o real motivo do atraso poderia ser uma desistência do bilionário ou uma tentativa de reduzir o valor acordado, de US$ 44 bilhões.

Mas foi após a conclusão do acordo que as maiores polêmicas começaram. Assim que Elon Musk assumiu a empresa, ele começou a enxugar o quadro de funcionários. Já foram demitidas cerca de 7,5 mil pessoas, inclusive de setores essenciais da empresa, como a área de desenvolvimento do aplicativo para Android.

Outro ponto incômodo foi a liberação, em 9 de novembro, do novo Twitter Blue, cuja assinatura permite comprar o selo azul de verificação. A novidade gerou uma onda de perfis falsos verificados se passando por figuras públicas e empresas. Poucos dias após lançamento, o serviço premium foi suspenso, sendo relançado apenas dia 12 de dezembro. Diante dessa turbulência, a rede social também perdeu alguns anunciantes, preocupados com a forma como o app está sendo conduzido.

O cenário caótico fez surgirem novas redes sociais, que se apresentavam como alternativa ao Twitter. Um dos exemplos mais famosos é o Koo, aplicativo indiano muito similar ao microblog e que atraiu milhares de usuários brasileiros. O sucesso repentino do Koo fez com que os desenvolvedores tomassem medidas para atender os brasileiros, como o lançamento da versão em português e contratação de uma equipe de comunicação no país.

