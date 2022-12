Resultado da Mega da Virada 2022: veja horário do sorteio e como assistir

A Mega da Virada 2022 vai sortear um prêmio estimado em R$ 540 milhões — o maior valor da história do concurso — no dia 31 de dezembro. O sorteio acontece a partir das 20h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Os interessados no concurso de número 2550 da Mega-Sena podem fazer apostas até as 19h do dia 31. A definição dos vencedores da Mega-Sena da Virada 2022 será transmitida ao vivo no canal do YouTube da Caixa Econômica Federal. A seguir, confira como apostar, como assistir ao evento e conferir o resultado.