Retrospectiva do iFood é liberada hoje; veja como fazer a sua

O iFood liberou nesta sexta-feira (16) a sua retrospectiva anual, e agora é possível descobrir quantas vezes você pediu pelo app de delivery em 2022. A novidade também revela outros detalhes do uso que você fez da plataforma ao longo do ano, trazendo dados como os restaurantes que foram os seus favoritos e o tempo que você economizou na cozinha. Disponível na tela inicial do app, o recurso pode ser acessado pelo banner "Meus Foods" no iPhone (iOS) e no Android. Vale lembrar que apenas quem criou conta até 6 de janeiro tem acesso à função. Nas próximas linhas, saiba fazer sua retrospectiva do iFood 2022.