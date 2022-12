Retrospectiva TikTok: Luva de Pedreiro é o grande talento de 2022; lista

O TikTok lançou sua retrospectiva de 2022, trazendo o tiktoker Luva de Pedreiro como grande talento dos últimos 365 dias no aplicativo. A lista, divulgada na segunda-feira (5), reúne ainda nomes de criadores de diferentes tipos de conteúdo em várias categorias e, segundo a empresa, “reflete o espírito criativo e autêntico do TikTok”. Em sua retrospectiva, o app incluiu tiktokers dos nichos "Para Você", #AprendaNoTikTok, Grandes talentos e De dar água na boca, que reúne os melhores vídeos de receitas do app.

Os famosos que melhor utilizaram a plataforma também foram mencionados, desta vez na categoria Estrelas da música "Para você", incluindo nomes como Anitta e Luisa Sonza. Além desses, os maiores hits na plataforma foram elencados na categoria “A Playlist”, e o app também listou as suas melhores tendências em 2022 com a categoria “Só no TikTok”. Confira mais a seguir.

1 de 4 TikTok: Luva de Pedreiro é tiktoker mais popular de 2022; veja destaques — Foto: Beatriz Maxima/TechTudo TikTok: Luva de Pedreiro é tiktoker mais popular de 2022; veja destaques — Foto: Beatriz Maxima/TechTudo

Para Você

A famosa “For You” do TikTok é uma página com sugestões de vídeos personalizada para cada usuário, com base nos algoritmos do app. No Brasil, o app elencou os melhores vídeos de influenciadores que dominaram a hashtag. Veja quem são abaixo:

Edy Silva - @edysilva114oficial - “Pensa no deboche! Edy Silva usa seu melhor olhar para brincar com a comunidade.” Luva de Pedreiro - @luvadepedreiro - “O Luva de Pedreiro, que dispensa apresentações, faz embaixadinha e brinca com a bola.” Seu Amigo Pitbull - @seuamigopitbull - “Em um vídeo fofíssimo, o pitbull mostra sua rotina de banho e autocuidado.” Vivi Cake - @vivicakedesigner - “Esse vídeo nos faz questionar: será que sou feito de bolo também?” João Ferdnan - @joaoferdnan - “João dá a dica para quando seu amigo não usa desodorante.”

2 de 4 Veja o que é "For you" no TikTok — Foto: Reprodução/Marcela Franco Veja o que é "For you" no TikTok — Foto: Reprodução/Marcela Franco

#AprendaNoTikTok

Com uma hashtag exclusiva para tutoriais, o app listou as melhores tendências do país no ramo - o que inclui matérias escolares e até mesmo dicas de maquiagem. Confira os listados:

@mrbeandamatematica - “O professor não resolve todos os problemas, mas os de matemática, sim!” @marimariamakeup - “A criadora de maquiagem ensina a não fazer feio com técnica de colorimetria” @englishwithrod - “Sotaque de milhões! Por meio da interação com a comunidade, o criador ensina pronúncias de palavras em inglês.” @catarinarleal - “Vem aprender poses bafônicas para arrasar nas fotos.” @xuliarodrigues2 - “Em busca do delineado perfeito! A criadora mostra como fazer uma maquiagem para arrasar em qualquer ocasião!”

Grandes talentos

Nesta categoria, o aplicativo ressaltou que “os criadores são o coração do TikTok” e que, para Grande Talento do ano no Brasil, optou pelos que mais contemplaram a cultura brasileira. Para 2022, os nomes que tomaram essa categoria são Luva de Pedreiro, Ramon Vitor, Anitta e Hytalo Santos.

3 de 4 Luva de Pedreiro — Foto: Divulgação/LOUD Luva de Pedreiro — Foto: Divulgação/LOUD

Estrelas da música "Para você"

Esta categoria, segundo o TikTok, buscou contemplar os músicos que mais fizeram sucesso entre os brasileiros no app durante o ano de 2022. Assim, os artistas mais assistidos no TikTok nos últimos 365 foram, respectivamente, Anitta, Oli Natu, Jooj Natu, Nilson Neto e Luisa Sonza.

4 de 4 Anitta — Foto: Reprodução/Instagram - Anitta Anitta — Foto: Reprodução/Instagram - Anitta

A Playlist

Nessa categoria, o TikTok reuniu os maiores hits do ano do aplicativo e destacou a importância do app para prêmios como Billboard Hot 100, em que 13 das 14 músicas mais populares foram impulsionadas por tendências do aplicativo.

Os maiores hits no Brasil do TikTok foram Desenrola, bate e joga de ladinho - L7nnon & Os Hawaianos & DJ Bel da CDD; Dançarina - Pedro Sampaio & Mc Pedrinho; Malvadão 3 - Xamã & Gustah & Neo Beats & Bagua Records; QUEBRA DE LADINHO e FAZ CORAÇÃOZINHO - Créu; Beat Automotivo Tan Tan Tan Viral - WZ Beat.

Só no TikTok

Por fim, o app lançou as tendências criadas com ferramentas do aplicativo. Entre as principais funções do app que se tornaram populares no Brasil, estão Duetos, Desafio da foto cortada, Cachoeira congelante e Harmonização facial.

De dar água na boca

Com uma categoria exclusiva para exaltar os criadores de conteúdo culinário, o app elencou as melhores receitas gourmet do Brasil em 2022. Confira abaixo quais foram:

Como viralizar no TikTok? Veja 4 dicas no vídeo abaixo: