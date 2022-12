RTX 4090 vs RTX 3090 Ti: compare as placas de vídeo Nvidia

Os modelos, que visam a atender o público mais exigente quando o assunto é GPU, exigem um setup mais avançado para entregar todo o desempenho que prometem, assim como podem se tornar uma das vilãs da sua conta de energia. Para entender melhor o que RTX 3090 Ti e RTX 4090 podem entregar, o TechTudo compara a seguir as especificações das placas high-end da Nvidia.

1 de 4 RTX 3090 Ti é a placa mais rápida da linha RTX 30 da Nvidia — Foto: Divulgação/Nvidia RTX 3090 Ti é a placa mais rápida da linha RTX 30 da Nvidia — Foto: Divulgação/Nvidia

Especificações

As duas placas entregam o que há de melhor no segmento. Os modelos trazem suporte a recursos como Ray Tracing e DLSS, assim como são indicadas para jogos em 4K ou mesmo para realidade virtual. Ambas oferecem 24 GB de memória no padrão GDDR6X, que é um dos mais avançados, tendo ainda interface de 384 bits — o que tende a fazer com que as memórias ofereçam mais performance e menor latência.

A RTX 4090 conta com mais núcleos CUDA, tendo 16.384 contra apenas 10.752 da RTX 3090 Ti. No clock, a placa mais recente também leva ampla vantagem, entregando até 2.520 MHz contra 1.860 MHz da RTX 3090 Ti. Esta diferença no clock tende a impactar bastante na performance, fazendo com que a RTX 4090 possa oferecer mais quadros por segundo.

Performance

A chegada da RTX 4090 gerou, para alguns, uma dúvida: será que a Nvidia, líder do segmento, conseguiria entregar um salto em performance em relação às suas placas de ponta já lançadas? De acordo com testes de sites especializados em benchmarks, a RTX 4090 realmente consegue superar com grande margem o desempenho de placas de gerações passadas.

Em testes sintéticos, que avaliam o desempenho da GPU e atribuem uma nota, a placa mais recente entrega até 31,6% mais desempenho do que a RTX 3090 Ti, enquanto em jogos, principalmente em resoluções mais altas como o 4K, a vantagem para a RTX 4090 pode chegar aos 60%, ainda segundo os testes.

2 de 4 Modelo Founders da RTX 4090, que não foi oficialmente oferecido no Brasil — Foto: Divulgação/Nvidia Modelo Founders da RTX 4090, que não foi oficialmente oferecido no Brasil — Foto: Divulgação/Nvidia

Consumo

Os dois modelos tendem a ter um consumo bem alto, de modo que, se você é um usuário que privilegia uma maior eficiência, definitivamente RTX 3090 Ti e RTX 4090 não são as opções muito adequadas para o seu perfil.

A Nvidia recomenda a utilização de uma fonte (PSU) de ao menos 850 W, o que é um valor bem alto mesmo considerando o segmento gamer, fazendo com que o seu PC tenha um impacto significativo na conta de luz. Além da alimentação direta da placa-mãe, RTX 3090 Ti e RTX 4090 exigem conectores complementares de energia, o que vai elevar ainda mais o consumo do PC e pode exigir que alguns usuários tenham de realizar um upgrade de fonte, uma vez que o tipo de conector utilizado pelas placas não é tão comum.

Recursos

As placas da Nvidia visam a atender um público mais exigente, o que faz com que ambas ofereçam basicamente tudo que se espera de uma GPU moderna. Como mencionado, os modelos contam com suporte ao Ray Tracing, que aprimora a iluminação em jogos e apps compatíveis a fim de trazer mais realismo às cenas, além de compatibilidade com o DLSS, que é um recurso que utiliza deep learning para aprimorar o desempenho das placas, entregando mais quadros.

As GPUs oferecem ainda suporte a realidade virtual e a recursos como o Nvidia Broadcast, que entrega uma série de ferramentas que vão aprimorar a experiência de quem vai utilizar as placas para realizar transmissões online.

3 de 4 Nova RTX 3090 Ti oferece os principais recursos da linha RTX da Nvidia — Foto: Reprodução/Nvidia Nova RTX 3090 Ti oferece os principais recursos da linha RTX da Nvidia — Foto: Reprodução/Nvidia

Preço e disponibilidade

No momento, a RTX 3090 Ti conta com uma maior oferta para o mercado brasileiro, o que não quer dizer que é uma placa fácil de se encontrar, mas há mais opções do modelo à venda do que da RTX 4090, que, por se tratar de um lançamento, ainda não está presente na maioria dos varejistas online.

A RTX 3090 Ti é encontrada em ofertas por valores a partir dos R$ 12.999, enquanto a RTX 4090 aparece em poucos anúncios por valores a partir dos R$ 15.990. A RTX 4090 é encontrada mais facilmente por meio de importação, o que pode comprometer o suporte e a garantia no Brasil.

Custo-benefício

Como estamos falando de duas placas de alto desempenho, é preciso desconsiderar um pouco o custo e focar mais na performance, visto que ambas são GPUs com preço alto no mercado brasileiro. De qualquer forma, os modelos são o que há de melhor no segmento, mas quem puder investir um pouco mais para adquirir a RTX 4090 talvez possa se beneficiar bastante do ganho em desempenho que a placa mais recente pode oferecer.

Mesmo não aparecendo de maneira satisfatória no varejo online brasileiro, a tendência é que, com o tempo, a disponibilidade da RTX 4090 aumente, assim como seu preço tende a ficar mais próximo ao da RTX 3090 Ti, o que vai fazer da placa mais recente uma escolha ainda mais interessante.

4 de 4 Nvidia GeForce RTX 4090 tem consumo elevado, mas promete desempenho extremo — Foto: Divulgação/Nvidia Nvidia GeForce RTX 4090 tem consumo elevado, mas promete desempenho extremo — Foto: Divulgação/Nvidia

Ficha técnica RTX 3090 Ti e RTX 4090

RTX 3090 Ti vs RTX 4090 Especificações RTX 3090 Ti RTX 4090 Lançamento março de 2022 outubro de 2022 Preço a partir de R$ 12.999 a partir de R$ 15.990 Núcleos CUDA 10.752 16.384 Clock base/Boost 1.670 / 1.860 MHz 2.230 / 2.520 MHz Memória 24 GB GDDR6X 24 GB GDDR6X Interface de memória 384 bits 384 bits Ray Tracing / DLSS sim sim Suporte a realidade virtual sim sim Energia da placa 450 W 450 W Fonte recomendada 850 W 850 W Conector de energia complementar três conectores de oito pinos ou 450 W cabo PCI Gen5 três conectores de oito pinos ou 450 W cabo PCI Gen5