RX 7900 XT vs RTX 4090: compare as placas de vídeo AMD e Nvidia

Nas comparações de desempenho, a RTX 4090 se destaca com resoluções e performances mais altas, inclusive tendo a habilidade de rodar algo como Genshin Impact em 13K. Do lado da AMD, há performance competitiva na faixa intermediária a premium, além do Ray Tracing e o suporte ao FSR 3.0.

RX 7900 XT está entre as Radeon mais poderosas da atualidade — Foto: Divulgação/AMD

Especificações

Comparar diretamente números da ficha técnica das duas placas pode ser um pouco enganoso: Nvidia e AMD usam arquiteturas diferentes e, muitas vezes, números de uma GeForce não são integralmente equivalentes numa Radeon. É importante ter isso em mente, sobretudo na contagem de núcleos da GPU e de velocidades.

Com a ressalva feita, a RTX 4090 é uma placa com 16.384 núcleos CUDA de processamento gráfico no interior do processador. Além destas unidades, a placa tem ainda 512 núcleos Tensor, usados para tarefas de inteligência artificial (como o DLSS), além de 128 núcleos RT, dedicados aos cálculos de intersecção para efeitos de Ray Tracing em tempo real em jogos.

Já a Radeon vem com um chip gráfico de 5.376 processadores stream, divididos em 84 unidades computacionais. A placa da AMD não tem nenhum hardware dedicado à tarefas de IA, mas possui núcleos para Ray Tracing: são 84 unidades voltadas para esse tipo de processamento.

Em termos de velocidades, a Radeon RX 7900 XT tem um clock base de 1.500 MHz e um turbo máximo de 2.394 MHz — mas a faixa estável de velocidade em games é definida pela AMD a 2.025 MHz. Do lado da Nvidia, a velocidade base é de 2.235 MHz, com turbo a 2.520 MHz.

Por fim, há a memória VRAM. A GeForce soma um total de 24 GB de memória RAM GDDR6X, conectados ao processador gráfico por meio de uma interface de 384 bits e capaz de trocar 1,008 GB/s (gigabytes por segundo) de dados com o processador gráfico da placa.

Do lado da AMD, a 7900 XT tem 20 GB de memória GDDR6 com uma interface de 320 bits e banda de 800 GB/s. A AMD tende a compensar a largura de banda inferior por meio de uma solução de memória cache mais agressiva na GPU.

Desempenho

Nvidia GeForce RTX 4090 tende a superar a opção da AMD em ficha técnica — Foto: Divulgação/Nvidia

No desempenho, o resumo é o seguinte: as duas placas de vídeo são bem poderosas, mas a vantagem em desempenho bruto é da RTX 4090: a placa da Nvidia roda games atuais em 4K e no máximo sem nenhuma dificuldade, se sobressai no Ray Tracing e terá folga de performance e qualidade ainda maior em jogos que contem com suporte ao DLSS 3.0.

O site Digital Trends realizou testes com as duas placas e, rodando Cyberpunk 2077 no ultra, com Ray Tracing e resolução 4K, registrou média de 42,9 FPS para a RTX, diante de mais modestos 18 FPS da Radeon.

Nos testes do VideoCardz, a placa da Nvidia bateu a casa de 24.927 pontos no 3DMark Fire Strike. Na mesma suíte de benchmark, a opção da AMD chegou a 16.915, diferença de 32% em favor da GeForce.

Recursos extras

AMD Radeon RX 7900 XT também entrega Ray Tracing, mas fica devendo no upscaling com IA — Foto: Divulgação/AMD

A dinâmica na comparação entre as duas GPUs é a mesma das gerações anteriores de AMD e Nvidia: as duas têm suporte a Ray Tracing por meio de hardware, mas a Nvidia acaba se sobressaindo em relação ao upscaling: com o suporte ao DLSS 3.0, a RTX 4090 pode entregar performance e qualidade de imagem superior às da rival em games que suportam a técnica de reconstrução de imagem usando inteligência artificial.

A AMD também tem seu recurso de upscaling mais avançado — o FSR 3.0 — mas ele tende a não ser tão eficiente quanto o DLSS porque não usa inteligência artificial na reconstrução de imagens. Além disso, não uma exclusividade da Radeon: o FSR 3.0 (assim como as outras gerações da tecnologia) pode rodar naturalmente nas GeForce.

Consumo

Nvidia recomenda fonte de 850 W para dar conta do PC com a RTX 4090 instalada — Foto: Divulgação/Nvidia

Há potencialmente uma diferença grande entre as duas placas nas especificações que dizem respeito ao consumo de energia. Do lado da GeForce, a Nvidia lista a RTX 4090 como uma placa com TBP de 450 W. Isso significa que, a 100% de desempenho, a placa precisa de 450 W de energia para funcionar.

No caso da Radeon, 300 W seriam suficientes para manter a 7900 XT operando no máximo desempenho possível. Nos dois casos, é importante considerar o valor como um indicativo, e não uma métrica absoluta de consumo de eletricidade, refletida na sua conta de energia: a companhia cobra você pela energia consumida ao longo do tempo (Watts-hora, ou Wh) e, além disso, é improvável que você consiga manter qualquer uma das duas placas funcionando a 100% o tempo todo.

Além dos valores de TBP, tanto AMD como Nvidia fazem sugestões da potência mínima que a fonte de energia do PC precisa para dar conta das GPUs. No caso da Radeon, a recomendação é por uma unidade com 700 W de potência; já a RTX 4090 vai precisar de um modelo com sonoros 850 W.

Preço

A RTX 4090 já aparece no mercado brasileiro a preços que refletem o perfil premium e bem exclusivo do equipamento: nas nossas buscas, a opção mais em conta da GeForce é a PNY a partir de R$ 16.499.

Se o preço pra lá de salgado sublinha o perfil da placa da Nvidia, a Radeon também tem valor que a posiciona num seguimento mais acessível. Nas nossas pesquisas, a AMD pode ser encontrada no mercado brasileiro saindo por R$ 10.449 em versão da XFX.

Ficha técnica GeForce RTX 4090 e AMD Radeon RX 7900 XT

GeForce RTX 4090 vs AMD Radeon RX 7900 XT Especificações GeForce RTX 4090 AMD Radeon RX 7900 XT Lançamento setembro de 2022 novembro de 2022 Núcleos 16.384 núcleos CUDA 5.376 processadores stream Velocidade 2.235 a 2.250 MHz 1.500 MHz a 2.394 MHz Memória RAM 24 GB GDDR6X 20 GB GDDR6 Velocidade de memória 21 Gb/s 20 Gb/s Interface de memória 384 bits 320 bits Largura de banda 1.008 GB/s 800 GB/s TBP 450 W 300 W

Com informações de AMD, Nvidia, Digital Trends e VideoCardz