Ryzen 5 4500U vs Ryzen 5 3600: compare processadores da AMD

Ryzen 5 3600 e Ryzen 5 4500U são dois processadores da AMD com arquiteturas similares, mas público bem diferente: enquanto o 3600 se destina a desktops e carece de placa gráfica integrada , o Ryzen 5 4500U é um processador pensado para notebooks e que vem equipado com uma Radeon.

Na sequência, levantamos a ficha técnica dos dois processadores de seis núcleos capazes de chegar a velocidades na casa de 4 GHz, para que você tire suas dúvidas e descubra se é melhor ir de Ryzen para PC de mesa ou então investir em um notebook.

1 de 5 AMD Ryzen 5 3600 tem seis núcleos e utiliza soquete AM4 — Foto: Rafael Leite/TechTudo AMD Ryzen 5 3600 tem seis núcleos e utiliza soquete AM4 — Foto: Rafael Leite/TechTudo

Especificações

Do ponto de vista de ficha técnica, o 3600 sai na frente porque processadores de desktop têm maior margem de manobra quando o assunto é performance. Em núcleos, o Ryzen 5 3600 tem os mesmos 6 do 4500U, mas diferentemente da unidade de notebooks, acena com o reforço de 12 threads: com suporte à tecnologia SMT, o processador da AMD se comporta como um chip de 12 núcleos.

Nas velocidades, o Ryzen 5 4500U é até mais competitivo, entregando clock máximo com turbo de 4 GHz, enquanto a velocidade base fica em 2,3 GHz. Do outro lado, o 3600 sai de 3,6 GHz e acelera a 4,2 GHz com turbo acionado.

2 de 5 Ryzen 5 4500U é processador de notebook da AMD — Foto: Divulgação/AMD Ryzen 5 4500U é processador de notebook da AMD — Foto: Divulgação/AMD

No que diz respeito à memória RAM, os dois modelos controlam DDR4 de até 3.200 MHz em dual-channel. No 4500U, há também 8 MB de memória cache em L3, enquanto no 3600 são 32 MB na mesma faixa.

Desempenho

3 de 5 Ryzen 5 3600 deve entregar mais desempenho — Foto: Rafael Leite/TechTudo Ryzen 5 3600 deve entregar mais desempenho — Foto: Rafael Leite/TechTudo

Processadores de desktop geralmente são mais velozes do que versões de laptops de arquiteturas equivalentes. Em resultados agregados do CPU Benchmark da PassMark, o Ryzen 5 3600 confirma esta máxima com pontuação de 17.802 pontos, conta 11.045 diante do 4500U.

Como tem área maior para o circuito em si e pode esquentar bem mais enquanto funciona, o Ryzen 5 3600 pode se manter em faixas de velocidade muito mais altas do que o irmão, pensado para se adaptar aos limites de suprimento de energia e refrigeração de um notebook.

Recursos

4 de 5 IdeaPad da Lenovo aparece em versões equipadas com o Ryzen 5 4500U — Foto: Divulgação/Amazon IdeaPad da Lenovo aparece em versões equipadas com o Ryzen 5 4500U — Foto: Divulgação/Amazon

Os dois processadores são bem similares do ponto de vista de recursos, já que se utilizam de arquiteturas similares da AMD. A grande diferença entre os dois produtos é que o Ryzen 5 4500U, destinado a notebooks, vem com uma placa de vídeo Radeon integrada: ela é suficiente para jogos casuais e entretenimento no computador.

Já o Ryzen 5 3600 não oferece nenhuma capacidade de processamento gráfico, obrigando o consumidor a investir em uma placa gráfica dedicada. Em compensação, o modelo 3600 pode passar por overclock.

O Ryzen 5 3600, usado em desktops, encaixa em placa-mãe com soquete do tipo AM4. A plataforma da AMD é longeva e há uma grande variedade de placas compatíveis com o processador no mercado nacional. Já o 4500U vem sempre soldado na placa-mãe do notebook e, na prática, não pode ser substituído.

Consumo

5 de 5 Linha Swift da Acer também oferece unidades com o Ryzen 5 4500U — Foto: Divulgação/AMD Linha Swift da Acer também oferece unidades com o Ryzen 5 4500U — Foto: Divulgação/AMD

A AMD informa os valores de TDP associados aos dois modelos. Para o Ryzen 5 3600, são 65 W, uma faixa bem comum entre produtos para desktops. Já o Ryzen 5 4500U fica em 15 W, valor comum em notebooks de perfil mais geral.

TDP é um índice, medido em Watts, que revela o total de energia que o processador dissipa na forma de calor. O valor não é de fato um indicador de consumo, mas dá ideia de níveis de eficiência e também de emissão de ruído: quem esquenta mais precisa de um sistema de refrigeração mais robusto.

Preço

É um pouco difícil comparar os dois Ryzens em preço porque, vendido avulso, o 3600 sempre será mais em conta do que o 4500U, sempre parte de um notebook. No caso da unidade para laptops, encontramos opções da Asus com valores saindo de R$ 2.300, enquanto modelos de outras fabricantes podem ser encontrados por na faixa que vai até R$ 3.500.

Já o Rzyen 5 3600 é uma opção bem mais em conta — se você já tiver o restante do PC em mãos. Nas nossas buscas, encontramos o processador da AMD com valores que saem da casa de R$ 860 no momento.

Ficha técnica Ryzen 5 4500U e Ryzen 5 3600

Ryzen 5 4500U vs Ryzen 5 3600 Especificações Ryzen 5 4500U Ryzen 5 3600 Lançamento março de 2020 julho de 2019 Preço a partir de R$ 2.300 a partir de R$ 860 Núcleos / threads 6 / 6 6 / 12 Velocidade 2,3 a 4 GHz 3,6 a 4,3 GHz Overclock não sim Memória RAM DDR4 de até 3.200 MHz DDR4 de até 3.200 MHz Cache 8 MB em L3 32 MB em L3 Placa de vídeo Radeon Vega 6 sem placa gráfica Soquete tipo BGA, soldado na placa-mãe AM4 TDP 15 W 65 Watts