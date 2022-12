Ryzen 5 4600G vs Ryzen 5 5600G: compare processadores da AMD

Além de prometer um bom desempenho gráfico, os chips da AMD contam com um número maior de núcleos do que opções concorrentes e compatibilidade com recursos como overclock, que vai permitir que usuários avançados explorem ainda mais as capacidades dos processadores. Abaixo, o TechTudo apresenta um comparativo dos chips da AMD e mais detalhes sobre o que eles podem entregar.

1 de 3 Ryzen 5 4600G é uma das APUs da AMD disponíveis no mercado brasileiro — Foto: Divulgação/AMD Ryzen 5 4600G é uma das APUs da AMD disponíveis no mercado brasileiro — Foto: Divulgação/AMD

Especificações

Os processadores têm muitas semelhanças, como o número de núcleos e threads, sendo 6 e 12, respectivamente, além da mesma solução de vídeo integrado, a AMD Radeon com sete núcleos e frequências que podem chegar aos 1.900 MHz.

O clock boost do Ryzen 5 5600G é 200 MHz superior ao do Ryzen 5 4600G, o que pode fazer com que o chip mais recente possa oferecer um pouco mais de performance. É preciso destacar que ambos os processadores possuem os multiplicadores desbloqueados, o que faz com que seja possível realizar o overclock das frequências elevando-as acima dos valores nominais. Assim como toda a família Ryzen, os processadores utilizam o soquete AM4 e possuem o mesmo TDP de 65 W; comum para chips da categoria.

Desempenho

Apesar das semelhanças nas especificações, segundo dados de sites especializados em benchmarks, o Ryzen 5 5600G deve entregar mais desempenho, o que ficou claro tanto em testes com softwares de benchmarks que avaliam o desempenho do chip e atribuem uma pontuação quanto em jogos.

Os dados apontam que, em testes sintéticos com apps como o PassMark, o Ryzen 5 5600G entrega até 26,9% mais desempenho que o Ryzen 5 4600G, enquanto em jogos, a vantagem fica na casa dos 25% também para o processador mais recente.

2 de 3 Comparativo do AMD Ryzen 5 4600G com seu concorrente Intel. — Foto: Divulgação/AMD Comparativo do AMD Ryzen 5 4600G com seu concorrente Intel. — Foto: Divulgação/AMD

Consumo

Os processadores do comparativo tendem a ter um consumo parecido, uma vez que ambos possuem um TDP na casa dos 65 W e clocks igualmente similares. Claro que, por serem dois modelos com suporte a overclock, o consumo pode variar de acordo com as frequências obtidas e solução térmica utilizada.

Se você é um usuário que vai explorar a possibilidade de aumentar as frequências do processador, já deve ter consciência que, quanto maior o clock, maior o consumo, e quanto maior o desempenho obtido, mais energia o processador vai requisitar.

Placa-mãe

Ryzen 5 4600G e Ryzen 5 5600G também compartilham do mesmo tipo de placa-mãe, assim como a maioria dos processadores da família Ryzen, que utilizam o soquete AM4. Esta compatibilidade facilita o upgrade para quem já utiliza a plataforma e permite a atualização do processador sem a necessidade de trocar de placa.

No mercado brasileiro, é possível encontrar uma placa-mãe de entrada com chipset A320M-H por valores a partir dos R$ 369, sendo uma opção para quem prioriza um menor custo. Já para quem pretende realizar mais alterações no hardware no futuro e prefere uma placa mais robusta, uma solução com chipset B550M pode ser encontrada por valores a partir dos R$ 819.

3 de 3 Gigabyte A320M-S2H é opção de placa-mãe de entrada para plataformas AM4 da AMD — Foto: Divulgação/Gigabyte Gigabyte A320M-S2H é opção de placa-mãe de entrada para plataformas AM4 da AMD — Foto: Divulgação/Gigabyte

Recursos

Assim como outros processadores da família Ryzen, os modelos do comparativo permitem o overclock das frequências, o que pode fazer com que Ryzen 5 4600G e Ryzen 5 5600G entreguem um pouco mais de desempenho e acabem se aproximando da performance de chips mais avançados. Outro diferencial é a GPU integrada AMD Radeon, que promete oferecer muito mais desempenho que as soluções concorrentes e até mesmo performance similar à de placas de vídeo dedicadas de entrada.

Os chips contam ainda com compatibilidade com os recursos AMD StoreMI e AMD Ryzen VR-Ready Premium, que prometem aprimorar o desempenho com soluções de armazenamento rápido e entregar mais performance em softwares de realidade virtual, respectivamente.

Preço e concorrentes

O Ryzen 5 4600G aparece no varejo online por valores a partir dos R$ 836, enquanto o Ryzen 5 5600G tem um custo um pouco mais alto, aparecendo em ofertas por valores a partir dos R$ 999 no varejo online brasileiro.

Para quem prefere os processadores Intel, uma opção que assim como os chips da AMD também conta com 6 núcleos e 12 threads e vídeo integrado é o Intel Core i5 10400, que aparece no varejo online por R$ 1.109. O Core i5 entrega clocks de até 4,3 GHz e traz vídeo integrado Intel UHD Graphics 630 de 1,1 GHz. Diferentemente dos chips da AMD, o Intel Core i5 10400 não tem suporte a overclock.

Ficha técnica Ryzen 5 4600G e Ryzen 5 5600G

Ryzen 5 4600G vs Ryzen 5 5600G Especificações Ryzen 5 4600G Ryzen 5 5600G Lançamento julho de 2020 abril de 2021 Preço a partir de R$ 836 a partir de R$ 999 Núcleos / threads 6 / 12 6 / 12 Clock base / boost 3,7 / 4,2 GHz 3,9 / 4,4 GHz Soquete AM4 AM4 Vídeo integrado Radeon Graphics 7 de 1.900 MHz Radeon Graphics 7 de 1.900 MHz Desbloqueado sim sim TDP 65W 65 W