Ryzen 5 5500 vs Ryzen 5 5600: compare processadores da AMD

Assim como a maioria dos processadores da família Ryzen, os chips do comparativo são compatíveis com o popular soquete AM4 e têm processo de fabricação em 7 nm (nanômetros) — o que indica que as soluções prometem mais eficiência e compatibilidade com recursos modernos. Abaixo, o TechTudo apresenta um comparativo da ficha técnica dos processadores intermediários da AMD para ajudar na sua decisão de compra.

1 de 3 Lançamento de AMD Ryzen 5500 e Ryzen 5 5600 — Foto: Divulgação/AMD Lançamento de AMD Ryzen 5500 e Ryzen 5 5600 — Foto: Divulgação/AMD

Especificações

Os dois processadores são muito parecidos, sendo duas soluções de um mesmo segmento e com proposta também similar. Temos dois chips de 6 núcleos e 12 threads, o que, por sua vez, pode fazer com que Ryzen 5 5500 e Ryzen 5 5600 sejam opções versáteis dentro de seu segmento.

O clock dos processadores também é muito parecido, tendo boost de até 4,2 GHz para o Ryzen 5 5500, contra até 4,4 GHz para o Ryzen 5 5600 — lembrando que estamos falando de dois processadores desbloqueados — ou seja, com suporte a overclock.

O TDP de 65 W também é comum a processadores do segmento, de modo que, para ambos, a AMD oferece na caixa o cooler Wraith Stealth, que é uma solução proprietária que promete ser muito competente mesmo quando os chips estão sendo levados ao extremo de suas frequências.

Desempenho

Segundo informações de sites especializados em benchmarks, o Ryzen 5 5600 deve oferecer mais desempenho que o Ryzen 5 5500 tanto em testes sintéticos quanto em jogos, tendo assim um ganho que pode justificar o investimento a mais necessário para adquirir o Ryzen 5 5600.

Em apps que testam os recursos do processador e atribuem uma nota aos mesmos, o Ryzen 5 5600 fez cerca de 10,7% mais pontos que o Ryzen 5 5500, tendo em jogos vantagem parecida, com 10,5% mais performance.

2 de 3 Ryzen 5 5600 conta com clock elevado e promete alto desempenho — Foto: Reprodução/Amazon Ryzen 5 5600 conta com clock elevado e promete alto desempenho — Foto: Reprodução/Amazon

Consumo

O consumo dos processadores tende a ser muito parecido, principalmente quando consideramos que são dois chips intermediários com mesmos TDP, arquitetura, litografia e proposta.

Os dois modelos oferecem suporte a overclock, o que vai impactar no consumo, mas em uso moderado, até por oferecer um clock base menor, a tendência é que o Ryzen 5 5600 acabe sendo um chip mais eficiente.

Placa-mãe

Os modelos utilizam o mesmo tipo de placa-mãe com soquete AM4, o que faz com que exista uma grande oferta de placas compatíveis, além de favorecer o upgrade para quem já utiliza a plataforma.

3 de 3 Gigabyte A520M H oferece saída de vídeo para resoluções de até 4K — Foto: Reprodução/Amazon Gigabyte A520M H oferece saída de vídeo para resoluções de até 4K — Foto: Reprodução/Amazon

Recursos

Como mencionado anteriormente, Ryzen 5 5500 e Ryzen 5 5600 são dois chips com multiplicadores desbloqueados, o que permite que usuários avançados explorem frequências mais altas por meio de overclock.

Os modelos contam ainda com suporte ao AMD StoreMI, que aprimora o desempenho da CPU com soluções de armazenamento mais velozes, como um SSD NVM, além de compatibilidade com AMD VR-Ready Premium, que faz com que os chips tenham um desempenho mais avançado com softwares de realidade virtual.

Preço e concorrentes

O Ryzen 5 5500 é uma opção bem acessível, podendo ser encontrado no varejo online brasileiro por valores a partir dos R$ 860. Já o Ryzen 5 5600 aparece em lojas especializadas por valores a partir dos R$ 1.280, podendo assim ser uma opção para quem busca um pouco mais de desempenho.

Para quem prefere os processadores da Intel, duas opções que podem aparecer como alternativas são o Intel Core i5 11400F e Intel Core i5 10600K. O primeiro é uma opção de 11ª geração com 6 núcleos e 12 threads que aparece em ofertas por valores a partir dos R$ 1.011, enquanto o Intel Core i5 10600K é um hexa-core com 12 threads desbloqueado que pode ser encontrado no mercado brasileiro por valores a partir dos R$ 1.269.

Ficha técnica Ryzen 5 5500 e Ryzen 5 5600

Ryzen 5 5500 vs Ryzen 5 5600 Especificações Ryzen 5 5500 Ryzen 5 5600 Lançamento abril de 2022 abril de 2022 Preço a partir de R$ 860 a partir de R$ 1.280 Socket AM4 AM4 Litografia 7 nm 7 nm Núcleos / threads 6 / 12 6 / 12 Clock base / boost 3,6 / 4,2 GHz 3,5 / 4,4 GHz TDP 65 W 65 W Desbloqueado sim sim Solução térmica AMD Wraith Stealth AMD Wraith Stealth