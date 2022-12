Ryzen 7 5700U vs Core i7 1165G7: compare os processadores AMD e Intel

Ryzen 7 5700U e Intel Core i7 1165G7 são duas opções de processadores de AMD e Intel destinados a notebooks , que prometem oferecer bom desempenho para as tarefas mais comuns do dia a dia. Eles são dois chips que estão presentes em diversos modelos de laptops de marcas conceituadas disponíveis no mercado brasileiro.

As soluções trazem além de ao menos quatro núcleos e oito threads, frequências que podem chegar aos 4,7 GHz e soluções de vídeo integradas que prometem oferecer mais performance para os gráficos do seu novo notebook. Abaixo, o TechTudo compara os processadores mobile de AMD e Intel e apresenta alguns modelos de notebooks equipados com os chips no Brasil.

1 de 3 Ryzen 7 5700U é uma APU da AMD que aparece em notebooks do segmento intermediário — Foto: Divulgação/AMD Ryzen 7 5700U é uma APU da AMD que aparece em notebooks do segmento intermediário — Foto: Divulgação/AMD

Especificações

O Ryzen 7 5700U, que é um processador mais recente, conta com especificações melhores, tendo o dobro de núcleos e threads do seu concorrente, sendo 8 núcleos e 16 threads para o chip da AMD, contra apenas 4 núcleos e 8 threads do Intel Core i7.

Já na questão das frequências, quem leva vantagem é o chip da Intel, que oferece até 4,7 GHz contra apenas 4,3 GHz do processador da AMD. No podemos nos esquecer que o Ryzen 7 5700U tem mais núcleos e threads que o concorrente, o que pode fazer do chip uma opção mais eficiente.

O TDP dos processadores também é parecido, mas ao menos nominalmente, o Intel Core i7 pode operar com menos energia, sendo o mínimo exigido 12 W, contra 15 W do chip da AMD. Os dois processadores contam com soluções de vídeo integrado. O Ryzen 7 5700U traz uma GPU Radeon Graphics de oito núcleos e frequências de até 1,9 GHz, enquanto o Intel Core i7 1165G7 traz uma Intel Iris Xe, que é uma das mais novas opções de placas de vídeo integradas da Intel, com 1,3 GHz.

Desempenho

De acordo com dados de sites especializados em benchmarks, a tendência é que o Ryzen 7 5700U entregue muito mais desempenho do que seu concorrente, o que pode ser constatado tanto em testes sintéticos que avaliam o desempenho do processador e atribuem uma nota, quanto em jogos.

Em testes com softwares como PassMark, Cinebench e outros, o Ryzen 7 5700U superou o Intel Core i7 1165G7 em até 51,4%, segundo os testes, enquanto em jogos, a diferença foi ainda maior, chegando a bater 60% mais desempenho para o processador da AMD.

O resultado evidencia o quanto softwares modernos e jogos se beneficiam de uma CPU que tenha mais núcleos e threads, mesmo que o chip tenha frequências mais baixas.

2 de 3 Intel Core i7 1165G7 foi superado pelo Ryzen 7 em testes — Foto: Divulgação/Intel Intel Core i7 1165G7 foi superado pelo Ryzen 7 em testes — Foto: Divulgação/Intel

Consumo

Assim como em qualquer PC, quanto menos energia, menos potência para o processador — ou seja, o ideal é um equilíbrio entre desempenho, consumo e temperatura, principalmente em notebooks nos quais as soluções térmicas são mais modestas.

O TDP dos modelos é parecido, mas ao menos de acordo com os dados da fabricante, o Intel Core i7 pode trabalhar com menos energia, sendo assim a escolha certa para quem prioriza mais autonomia e menor consumo; abrindo mão, assim, de performance.

Notebooks equipados

O processador da AMD, que tem foco em eficiência energética, o que é evidenciado pelo sufixo "U" de sua versão, pode ser encontrado em computadores ultrafinos como Lenovo Ideapad 3 e Acer Aspire 5, da Acer. Por ter um consumo baixo e, logo, menos aquecimento, o chip permite que os equipamentos tenham um design mais fino, abrindo mão de um cooler mais espesso.

O Intel Core i7 1165G7 aparece em linhas como Ideapad 3i, no qual existem versões que trazem ainda vídeo dedicado Nvidia, estando presente ainda em equipamentos como Dell Inspiron e Asus Vivobook X513.

3 de 3 Lenovo IdeaPad 3i é uma boa escolha para quem busca um notebook completo — Foto: Reprodução/Amazon Lenovo IdeaPad 3i é uma boa escolha para quem busca um notebook completo — Foto: Reprodução/Amazon

Recursos

O chip da Intel é uma solução compatível com as memorias Intel Optane, tendo ainda compatibilidade com Hyper Threading, Turbo Boost 2.0 e Acelerador Gaussiano e Neural da Intel, que por sua vez é um bloco segmentado do chip com foco em IA de áudio e aprimoramento da velocidade.

Já o processador da AMD, como uma solução moderna, conta com compatibilidade com os principais conjuntos de instruções, suporte a memórias DDR4 e LPDDR4, além de vídeo integrado, que promete oferecer um desempenho avançado considerando que se trata de uma solução integrada ao processador.

Preço e concorrentes

Atualmente, a opção mais em conta com processador Ryzen 7 5700U é o Lenovo Ideapad 3 com 8 GB de RAM, SSD de 256 GB e tela de 15,6 polegadas, sendo um notebook que pode ser encontrado em ofertas por valores a partir dos R$ 3.199. Já para o Intel Core i7 1165G7, a opção mais acessível é o Asus VivoBook X513EA, com 8 GB de RAM, SSD de 256 GB e tela de 15,6 polegadas, que tem preço inicial a partir dos R$ 3.689 no mercado brasileiro. Ambos os modelos contam com sistema operacional Linux.

Duas alternativas, principalmente para quem procura algo mais acessível, são os processadores AMD Ryzen 5 3500U e Intel Core i5 1135G7. As alternativas são dois modelos que podem oferecer uma boa usabilidade, mas aparecem no mercado brasileiro por valores a partir dos R$ 2.399.

Ficha técnica Ryzen 7 5700U e Core i7 1165G7

Ryzen 7 5700U vs Core i7 1165G7 Especificações Ryzen 7 5700U Core i7 1165G7 Lançamento janeiro de 2021 setembro de 2020 Núcleos / threads 8 / 16 4 / 8 Clock base / boost 1,8 / 4,3 GHz 1,2 / 4,7 GHz TDP 15 W 12 W Soquete FP6 FCBGA1449 Vídeo integrado Radeon Graphics 1,9 GHz de oito núcleos Intel Iris Xe 1,3 GHz