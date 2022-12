Ryzen 7 5700X vs Ryzen 5 5600X: compare processadores da AMD

Com ao menos 6 núcleos e 12 threads, os processadores de socket AM4 ainda podem ser alternativas para quem já utiliza um outro chip da fabricante compatível com a plataforma, permitindo assim o upgrade sem a necessidade de adquirir uma nova placa-mãe e memórias. A seguir, o TechTudo apresenta um comparativo da ficha técnica dos processadores e mais detalhes sobre o que cada um pode oferecer.

Especificações

Os dois chips possuem características similares, apesar do intervalo de tempo entre seus lançamentos. Os dois processadores, como a maioria da família Ryzen, utilizam o soquete AM4, assim como possuem a mesma litografia em 7 nm (nanômetros) — o que evidencia a tecnologia mais recente no processo de fabricação.

O clock dos modelos também é muito parecido, com frequência máxima nominal na casa dos 4,6 GHz, de modo que ambos os processadores ainda permitem o overclock das frequências, o que pode fazer com que os usuários explorem clocks ainda mais elevados de acordo com a temperatura de operação dos processadores.

A principal diferença entre o Ryzen 5 5600X e Ryzen 7 5700X é que o primeiro é um chip de 6 núcleos e 12 threads, enquanto o modelo mais avançado conta com 8 núcleos e 16 threads. O número maior de cores pode ser um diferencial muito relevante, principalmente para quem, além de jogos, busca um processador para tarefas mais pesadas que normalmente exploram de uma maneira mais adequada um número maior de núcleos.

Desempenho

De acordo com dados de sites especializados em benchmarks, o Ryzen 7 5700X promete oferecer mais desempenho tanto em testes sintéticos, que avaliam a velocidade do processador e atribuem uma nota, quanto em jogos.

Em softwares de benchmark como o PassMark, o Ryzen 7 5700X entrega até 21,5% mais performance segundo os testes, enquanto em jogos, o processador promete superar o Ryzen 5 5600X em 18,2%, ainda segundo os testes.

Consumo

O consumo dos processadores da AMD tende a ser bem parecido, afinal, ambos possuem um TDP de 65 W. Os dois chips possuem ainda os multiplicadores desbloqueados, o que vai permitir que o clock seja elevado por meio de overclock, mas também vai aumentar o consumo dos processadores.

O Ryzen 5 5600X é vendido com um cooler Wraith Stealth, proprietário da AMD, o que indica que o modelo pode performar bem mesmo com um cooler mais simples, enquanto o Ryzen 7 5700X não é vendido com um cooler na caixa, o que pode ser um indicativo de que o chip opere em temperaturas mais elevadas exigindo, assim um resfriamento mais eficiente. Por operar com frequências mais altas e por ter um clock base mais alto, a tendência é que o Ryzen 7 5700X tenha um consumo maior.

Placa-mãe

Ryzen 5 5600X e Ryzen 7 5700X utilizam o mesmo tipo de placa-mãe, com soquete AM4. No mercado brasileiro, é possível encontrar soluções como as placas com chipset B550M por valores a partir dos R$ 749.

Para quem prefere uma placa-mãe mais simples, optar por um modelo com chipset A520M pode trazer um menor custo, sendo possível encontrar placas do tipo por valores a partir dos R$ 519 no varejo online.

Recursos

Os dois processadores oferecem basicamente os mesmos recursos, sendo duas CPUs que permitem o overclock das frequências para entregar mais desempenho de acordo com as configurações realizadas pelo usuário. O recurso de overclock requer conhecimento por parte do usuário sendo facilitado por ferramenta proprietária da AMD, mas ainda pode exigir um cooler de maior capacidade para manter as temperaturas de operação em níveis adequados.

Os processadores contam ainda com suporte ao AMD StoreMI, que aprimora o desempenho dos chips com soluções de armazenamento rápido, além de compatibilidade com o AMD Ryzen VR-Ready Premium, sendo assim opções que prometem oferecer mais desempenho com softwares de realidade virtual.

Preço e concorrentes

Atualmente, o Ryzen 5 5600X aparece no varejo online por valores a partir dos R$ 1.480. Já o Ryzen 7 5700X, que é um chip mais avançado, aparece no mercado brasileiro por valores a partir dos R$ 1.376. Como mencionado anteriormente, uma placa-mãe compatível com os chips da AMD pode ser adquirida no Brasil por valores a partir dos R$ 519.

Para quem prefere os processadores da Intel, opções que podem ser alternativas aos chips da AMD são o Intel Core i5 10600K e Intel Core i7 10700K. Como os demais chips do comparativo, o i5 tem 6 núcleos e 12 threads, e o i7 conta com 8 núcleos e 16 threads, sendo ambos desbloqueados para overclock, podendo ser encontrados no Brasil por valores a partir dos R$ 1.379.

Ficha técnica Ryzen 5 5600X e Ryzen 7 5700X

Ryzen 5 5600X vs Ryzen 7 5700X Especificações Ryzen 5 5600X Ryzen 7 5700X Lançamento novembro de 2020 abril de 2022 Preço a partir de R$ 1.376 a partir de R$ 1.480 Socket AM4 AM4 Litografia 7 nm 7 nm Núcleos / threads 6 / 12 8 / 16 Clock base / boost 3,7 / 4,6 GHz 3,4 / 4,6 GHz TDP 65 W 65 W Desbloqueado sim sim Solução térmica Wraith Stealth não inclusa