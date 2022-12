Saiba quais séries foram renovadas e canceladas em 2022

Muitas séries foram renovadas e canceladas em 2022. Entre as que terão continuidade estão Sandman (Netflix) e Peacemaker (HBO Max), que conquistaram a crítica e principalmente a audiência, fatores importantes para a renovação de novos episódios. Entretanto, a queda de espectadores, altos valores de produção e decisão executiva foram algumas das causas do cancelamento das veteranas Westworld (HBO Max) e This Is Us (Globoplay), bem como da novata Clube da Meia Noite (Netflix).