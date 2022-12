Samsung anuncia monitor Odyssey G6 no Brasil; veja preço

A Samsung anunciou, nesta segunda-feira (5), o lançamento no Brasil do monitor gamer Odyssey G6. O modelo possui 240 Hz de taxa de atualização, o dobro do que traz outros dispositivos do segmento, tem tela curva com 26 polegadas de tamanho, além de resolução Quad HD e tempo de resposta de 1 ms. O preço sugerido é de R$ 5.499 na loja oficial, mas ele também pode ser encontrado nos principais revendedores parceiros da marca, tanto online quanto em lojas físicas.