Samsung e Itaú vendem celular parcelado em 22 vezes; principais dúvidas

Fãs de celulares Samsung contam com o parcelamento de novos smartphones em até 21 vezes mais um pagamento final. A empresa anunciou o programa Sempre de Samsung, em parceria com o banco Itaú , ainda em novembro. O projeto segue os moldes do iPhone pra Sempre : os próprios correntistas decidem, ao fim de um determinado período, se vão continuar com o smartphone ou se vão pegar a próxima geração. Modelos cobiçados, como o dobrável Galaxy Z Flip 4 e o todo-poderoso Galaxy S22 Ultra , fazem parte da iniciativa.

Clientes podem fazer a contratação direto pelos apps do Itaú e do Itaú Personnalité (habilitado apenas para telefones Android). Saiba o que mais é preciso para participar do programa com a Samsung nas linhas a seguir.

2 de 6 Itaú e Samsung unem no programa Sempre de Samsung — Foto: Reprodução/Itaú Itaú e Samsung unem no programa Sempre de Samsung — Foto: Reprodução/Itaú

1. O que é o Sempre de Samsung?

O Sempre de Samsung é uma parceria entre a fabricante sul-coreana e o banco Itaú. O programa oferece uma oportunidade para quem quer adquirir um telefone premium da marca, sem desembolsar um valor cheio de uma única vez, visto que é possível dividir a compra do celular em até 21 parcelas sem juros com frete grátis. A solicitação do celular deve ser feita por meio da loja da Samsung em algum dos aplicativos ligados ao banco, seja o tradicional Itaú, o Itaú Personnalité, Itaú Cartões ou Credicard.

Após escolher o modelo de celular desejado, o valor total do aparelho será lançado na fatura do cartão de crédito e dividido em 21 parcelas, correspondentes a cerca de 60% do valor do smartphone. Há ainda um pagamento final. O programa inclui de graça o seguro Samsung Care+ para proteção da tela.

Assim como no iPhone para Sempre, ao prazo final, o consumidor poderá sair do programa, devolver o aparelho ou ficar com o smartphone adquirido. Caso a escolha seja a de ficar com o aparelho, é preciso pagar os 40% restantes, conforme estipulado no primeiro contrato.

3 de 6 Galaxy S22 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Galaxy S22 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

2. Quanto custa o Sempre de Samsung?

Os preços começam a partir de R$ 109,99 ao mês caso o cliente queira financiar um Galaxy S22 com 128 GB de armazenamento. O telefone chegou ao Brasil custando R$ 5.999, mas hoje em dia sai por R$ 2.309,79 na oferta do banco. Ao fim das 21 parcelas, esse valor equivale a 60% do preço cobrado pelo aparelho atualmente, que está em torno de R$ 3.500 no varejo online. Isso significa uma economia de mais de R$ 1.000 caso o cliente queira continuar com o aparelho.

3. Quais celulares podem ser financiados?

Dez celulares são oferecidos na parceria entre a Samsung e o Itaú, dentre eles o Galaxy Z Flip 4, o Galaxy Z Fold 4 e os modelos da linha Galaxy S22. Vale ressaltar que todos os aparelhos são compatíveis com a internet 5G.

Ao adquirir um dos novos smartphones no programa Sempre de Samsung, o consumidor também terá direito ao seguro que cobre quebras acidentais de tela durante os 21 meses de adesão, com direito a até dois reparos no display.

4 de 6 Galaxy Z Flip 4 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Galaxy Z Flip 4 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

O seguro também cobre qualquer dano causado não intencionalmente por queda, torção ou sobrepeso que impeça o funcionamento normal da tela, levando seu desempenho funcional abaixo do normal.

Confira os preços do Sempre de Samsung, de acordo com o material oficial:

Galaxy Z Fold 4 5G – 512 GB: R$ 299,99/ mês

Galaxy Z Fold 4 5G – 256 GB: R$ 279,99/ mês

Galaxy Z Flip 4 5G – 256 GB: R$ 199,99/ mês

Galaxy Z Flip 4 5G – 128 GB: R$ 179,99/ mês

Galaxy S22 Ultra 5G – 512 GB: R$ 199,99/mês

Galaxy S22 Ultra 5G – 256 GB: R$ 179,99/mês

Galaxy S22+ 5G – 256 GB: R$ 149,99/mês

Galaxy S22+ 5G – 128 GB: R$ 139,99/mês

Galaxy S22 5G – 256 GB: R$ 119,99/mês

Galaxy S22 5G – 128 GB: R$ 109,99/mês

5 de 6 Galaxy S22 Ultra — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Galaxy S22 Ultra — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

4. O que acontece ao fim dos 21 meses?

Segundo as regras, a oferta é limitada a cinco smartphones por CPF, e é válida para pessoas com limite disponível no cartão de crédito suficiente para cobrir o valor total dos produtos escolhidos. Ao final do prazo, o cliente terá três opções:

Ficar com o Galaxy: caso o usuário escolha permanecer com o aparelho, será debitado na fatura do cartão de crédito o valor de 40% à vista. Este último pagamento considera o preço do celular no ato da compra.

caso o usuário escolha permanecer com o aparelho, será debitado na fatura do cartão de crédito o valor de 40% à vista. Este último pagamento considera o preço do celular no ato da compra. Devolver o Galaxy: se não desejar mais participar do programa, o cliente poderá devolver o celular, sem precisar pagar os 40% restantes. Porém, para isso, smartphone deve estar em bom estado e funcionando perfeitamente. O telefone será avaliado por um dos parceiros do Itaú.

se não desejar mais participar do programa, o cliente poderá devolver o celular, sem precisar pagar os 40% restantes. Porém, para isso, smartphone deve estar em bom estado e funcionando perfeitamente. O telefone será avaliado por um dos parceiros do Itaú. Trocar o Galaxy: para aqueles que gostam de trocar de smartphone com mais frequência, há também a opção de renovar sua adesão ao programa, sem precisar pagar a parcela final. Basta escolher outro aparelho recente da marca e um novo ciclo de pagamento irá começar, utilizando os mesmos critérios de adesão do anterior.

Assim como na parceria com a Apple, os clientes do Itaú devem ficar atentos à chegada do 21° mês. Serão disponibilizados apenas dez dias para decidir entre as três opções que definem o destino do novo aparelho. Se o banco não for notificado, a primeira opção será escolhida automaticamente. Não é possível antecipar as parcelas, e o pagamento deverá ser efetuado mesmo que o consumidor deixe de ser correntista do banco.

Conheça o Galaxy Z Flip 4

5. Sempre de Samsung vale a pena?

Depende do perfil do cliente. Para aqueles que não podem comprometer o orçamento do mês com o valor à vista e preferem pagamentos em prestações mais suaves, esta pode ser a chance de ter um celular topo de linha por um valor mais acessível. Porém, é preciso ter em mente que esse é um compromisso muito mais duradouro do que os habituais 12 meses de parcelamento oferecidos por outras financeiras, além da falta de flexibilidade na hora do pagamento (já que não é permitido adiantar parcelas).

Na hora de avaliar o valor de cada aparelho ao final do financiamento, a oferta também permanece atrativa. O Galaxy Z Fold 4, por exemplo, é comercializado por R$ 12.419 (512 GB) na loja oficial e sai no programa por R$ 10.499,65 (o valor total de 100%). Caso o cliente renove a assinatura, ele não pagará os 40% do valor ao fim dos 21 meses. Assim, o aparelho terá saído por R$ 6.299,79, um desconto de R$ 4.199,86 no preço final. Ele é muito maior do que os abatimentos oferecidos atualmente por outros varejistas.

Porém, caso o correntista opte por sair do programa, pode acabar com prejuízo, já que é possível encontrar alguns produtos no mercado por valores menores do que os propostos pelo Itaú. Um exemplo é o Galaxy S22 Ultra, que chegou ao Brasil custando R$ 9.499 (256 GB) e já pode ser visto na própria loja da Samsung por R$ 5.499. O modelo é listado por R$ 6.299,65 no Sempre de Samsung.

6 de 6 Galaxy S22 e Galaxy S22 Plus — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Galaxy S22 e Galaxy S22 Plus — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

6. Como contratar o programa Sempre de Samsung?

Para aderir ao Sempre de Samsung, o usuário deve ser titular de um cartão de crédito do Itaú. A contratação acontece totalmente online por meio dos aplicativos Itaú, Itaú Personnalité, Itaú Cartões ou Credicard. Para isso, o cliente deve abrir o app, realizar o login, acessar a loja da Samsung na aba Produtos > Produtos Exclusivos. É importante que o interessado leia os termos e condições do programa antes de fechar o pacote. Em seguida, basta escolher o modelo desejado.

Não há a necessidade de digitar os dados do cartão, que já constam nos sistemas do banco. O pagamento das parcelas é efetuado nas faturas mensais do cliente e a entrega do item adquirido é feita em poucos dias após a compra. Os aparelhos elegíveis ao programa também oferecem o resgate gratuito de um carregador de tomada, que pode ser solicitado no site Samsung pra Você em até 30 dias a partir da emissão da nota fiscal. A entrega será feita no endereço do consumidor.