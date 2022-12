Samsung libera Android 13 para Galaxy A22 e Galaxy M22

O Android 13 chega aos celulares da gigante sul-coreana com a interface One UI 5, que promete mudanças em termos de design, com novos formatos para ícones de aplicativos e também na reformulação do menu rápido. Quanto às funções nativas do software do Google é possível mencionar o indicador de apps ativos, para indicar quais estão funcionando em segundo plano, e a opção de idioma específico em cada aplicativo.