Samsung libera Android 13 para Galaxy A52S 5G e Galaxy M62

A Samsung liberou nesta semana a atualização com Android 13 e One UI 5 para os celulares Galaxy M62 e Galaxy A52S 5G. Inicialmente a novidade chega para usuários em países da Ásia. O download ficou disponível na última terça-feira (29) e, além de um novo firmware e as novidades do sistema do Google, também traz o mais recente patch de segurança, lançado em novembro de 2022. A expectativa é de que consumidores da Samsung no restante do globo comecem a receber o update nas próximas semanas.