Samsung provoca donos de iPhone em comercial: ‘desçam do muro’

Ainda sobre o conteúdo, uma das falas da personagem que tenta convencer o interlocutor a comprar um Galaxy é que o dobrável pode surpreender até mesmo usuários de iPhone. A Samsung, hoje, domina este segmento dentro do universo de mobiles com seus celulares no formato flip e usa o fato para destacar uma certa “vantagem” ante a Apple em suas publicidades.

O Galaxy Z Flip 4, mencionado no comercial, foi lançado em agosto deste ano. No Brasil, ele desembarcou por cifras que partiram de R$ 6.999, enquanto o irmão maior Galaxy Z Fold 4 teve o valor indicado em R$ 12.799. O dobrável mais compacto lembra o design do Motorola V3, mas com especificações e acabamento mais atuais.