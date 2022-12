Servant: saiba tudo sobre a 4ª temporada da série da Apple TV+

A quarta temporada da série Servant, da Apple TV+ , será lançada no dia 13 de janeiro, data em que o primeiro episódio da nova leva chega ao streaming. O projeto, criado por Tony Basgallop (The Consultant) e em parceria com M. Night Shyamalan (O Sexto Sentido), foi lançado em 2019, e desde então vem conseguindo boas avaliações entre a crítica.

Estrelada por Lauren Ambrose (Loving Leah) e Toby Kebbell (Ben-Hur), o drama acompanha a história de um casal que perde o filho recém-nascido em um acidente e passa a tratar um boneco reborn como filho para superar o trauma da perda. O enredo se intensifica quando eles contratam uma jovem para cuidar do "bebê", mas coisas suspeitas passam a acontecer com sua chegada. Confira, a seguir, mais detalhes como sinopse, elenco e repercussão da mídia da série Servant, da Apple TV+.

Servant é uma série de drama e terror psicológico original da Apple TV, produzida e dirigida por M. Night Shyamalan — Foto: Divulgação/Apple TV+

Enredo de Servant

Na primeira temporada da série, a trama do terror psicológico acompanha Sean (Toby Kebbell) e Dorothy Turner (Lauren Ambrose), um casal jovem e bem sucedido que mora na Filadélfia, Estados Unidos. Após a morte de seu filho recém-nascido, entretanto, Dorothy passa a acreditar que, na verdade, o bebê ainda está vivo na forma de um boneco reborn, chamado Jericho. Ela, então, passa a cuidar e se preocupar com a "criança" como se fosse de verdade. Alimentando a ilusão fantasiosa da esposa após o evento trágico, Sean decide seguir por este caminho para apaziguar seu relacionamento.

Contudo, as coisas passam a ficar ainda mais estranhas e assustadoras quando o casal contrata Leanne Grayson (Nell Tiger Free) para ser a nova babá do "bebê". Com o passar do tempo, a chegada da jovem é marcada por eventos estranhos, que colocam em xeque a tranquilidade dos protagonistas, mostrando que nada é realmente o que parece.

Já na quarta e última temporada, a desolada família Turner vai ter que lidar com a frequente ameaça de Leanne enquanto Dorothy desperta de seu transe após a morte de seu filho. Nesta última sequência do projeto, as respostas para perguntas como "quem é Leanne Grayson?" e "quem é a criança na casa deles?” virão com um desfecho que promete surpreender a todos os fãs da produção original da Apple TV+.

3 de 3 A quarta e última temporada de Servant vai responder a perguntas sobre a origem de Leanne e da criança na casa dos Turner — Foto: Divulgação/Apple TV A quarta e última temporada de Servant vai responder a perguntas sobre a origem de Leanne e da criança na casa dos Turner — Foto: Divulgação/Apple TV

Elenco

Além de Lauren Ambrose (A Sete Palmos) no papel de Dorothy Turner, a série conta com Nell Tiger Free (Game of Thrones) como Leanne Grayson, Rupert Grint (Harry Potter) interpretando Julian Pearce e Toby Kebbell (Fúria de Titãs 2) como Sean Turner, sendos estes os protagonistas da trama. Nomes como Tony Revolori (A Crônica Francesa), Boris McGiver (House of Cards), Molly Griggs (De Agora em Diante), Todd Waring (Heartland) e Jerrika Hinton (Grey's Anatomy) também fazem parte do elenco.

Repercussão na mídia

Com uma boa popularidade e excelente recepção pela mídia, todas as temporadas da série americana possuem avaliações positivas em sites agregadores de críticas. Um exemplo disso é o IMDb, no qual o trabalho de Shyamalan obteve nota 7.5 de 10 com base em 36 mil considerações do público. Já no Rotten Tomatoes, o projeto seriado tem uma média geral de 88% de aprovação nas três temporadas disponíveis. Aliás, é válido ressaltar que neste agregador, o percentual de aceitação foi melhorando a cada nova temporada. Na primeira, a aprovação era de 84%; na segunda, 88% e 94% na terceira, o que mostra uma tendência positiva quanto à qualidade da série.

Por fim, o consenso do site diz que "embora o mistério escorregadio de Servant muitas vezes vagueie por cantos escuros e lotados, sua atmosfera claustrofóbica e performances poderosas criam tensão suficiente para manter os espectadores fisgados."

Confira o trailer oficial da 4ª temporada de Servant: