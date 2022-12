Simulamos Brasil x Camarões no FIFA 23; veja resultado e lances do jogo

Pensando no jogo de logo mais, o TechTudo simulou o jogo entre Brasil e Camarões para saber o que esperar do desempenho da Seleção. Vale lembrar que, com a classificação na mão, o técnico Tite vai lançar a campo um time alternativo, totalmente reserva. Para reproduzir isso de forma mais fiel, foi necessário controlar a seleção para ajustar a escalação e mudar para a simulação antes do início da partida. Confira a seguir todos os lances de Brasil x Camarões no modo Copa do Mundo do FIFA 23: