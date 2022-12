Simulamos Brasil x Coreia do Sul no FIFA 23; veja resultado e lances

Brasil e Coreia do Sul se enfrentam às 16h desta segunda-feira (5) pela Copa do Mundo 2022. A partida acontece pelas oitavas de final do torneio, e vai definir se a Seleção Brasileira segue no sonho do Hexa ou volta para casa. No FIFA 23, o modo Copa do Mundo permite reproduzir as partidas do Mundial com jogadores, times e estádios totalmente licenciados, ajudando a diminuir a ansiedade antes dos jogos. Pensando nisso, o TechTudo simulou o duelo de logo mais contra os coreanos, que terminou com um resultado confortável para o Brasil.