Simulamos Brasil x Croácia no FIFA 23; veja resultados e lances

Brasil e Croácia se enfrentam hoje (9) às 12h para decidir quem avança para as semifinais da Copa do Mundo 2022. Por enquanto, o sonho do hexa continua vivo, mas vale sempre lembrar que, nas fases de 'mata-mata', uma derrota significa a volta para casa. Com o modo Copa do Mundo no FIFA 23, que permite jogar o torneio de forma licenciada com times completos, estádios e as torcidas de cada seleção, a ansiedade pelo confronto fica um pouco menor. Pensando nisso, o TechTudo simulou a partida das quartas de final, que terminou como todo brasileiro deseja: com a Seleção avançando às semis.