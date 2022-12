Skinamarink: 8 filmes de terror que também surpreenderam o público

O filme Skinamarink viralizou no TikTok e é uma das produções de terror mais comentadas nas últimas semanas. Escrito e dirigido por Kyle Edward Ball, o longa-metragem é um projeto experimental baseado nos pesadelos do próprio diretor, e acompanha a trajetória de dois irmãos que, ao acordar, descobrem que seus pais sumiram. Com um orçamento de apenas US$ 15 mil (cerca de R$ 78 mil), o filme vem surpreendendo o público com seu roteiro inusitado, que explora claustrofobia e solidão, mas só deve chegar aos cinemas dos EUA em 2023, e ainda não tem previsão de lançamento no Brasil.

Skinamarink, no entanto, não é o único longa que, lançado em 2022, foi capaz de surpreender o público. O TechTudo reuniu oito filmes de terror que também causaram surpresa com seus enredos e efeitos especiais. O critério de seleção levou em consideração a recepção da mídia, bem como a popularidade das produções. Nas linhas a seguir, confira a lista e saiba quais são suas sinopses, elenco e mais.

Relembre 10 cenas assustadoras de filmes de terror 1 de 10

George perde o barquinho (e o bracinho) em It: A Coisa (2017). Disponível no HBO Max, Claro TV Mais e Oi Flat 2 de 10

A girada em 360º que a cabeça de Regan faz em O Exorcista (1973). Disponível no HBO Max Pular X de 10

Publicidade 10 fotos 3 de 10

A saída do xenomorfo da barriga de um hospedeiro bem na hora do jantar em Alien - O Oitavo Passageiro (1979). Disponível no Star+ 4 de 10

Samara sai da TV em O Chamado (2002). Disponível para aluguel na Amazon Prime Video (R$ 4,90), Google Play (R$ 6,90) e Apple iTunes (R$ 11,90) Pular X de 10

Publicidade 5 de 10

Toni Collette literalmente perde a cabeça por causa do filho em Hereditário (2019). Disponível no HBO Max e Oi Flat 6 de 10

Sadomasoquismo e blasfêmia marcaram Hellraiser - Renascido do Inferno (1987). Disponível no Amazon Prime Video, Looke, Mubi e Pluto TV Pular X de 10

Publicidade 7 de 10

O exame de sangue para detectar alienígenas em Enigma de Outro Mundo (1983). Disponível para aluguel na Claro TV e Amazon Prime Video por R$ 6,90 e Apple iTunes por R$ 11,90 8 de 10

A fantasma na cozinha que aparece bem na hora do aperto do menino Cole Sear em O Sexto Sentido (1999). Disponível no Star+ Pular X de 10

Publicidade 9 de 10

Aquele cara de costas encolhido na parede do porão em A Bruxa de Blair. Disponível no Star+ 10 de 10

O jantar onde o convidado come o próprio cérebro em Hannibal (2001). Disponível para assistir na Netflix Pular X de 10

Publicidade Momentos marcantes de produções como It: A Coisa, O Exorcista, O Chamado e O Sexto Sentido

📝 Skinamarink: onde assistir ou fazer download do filme? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

1. Noites Brutais (2022)

Escrito e dirigido por Zach Cregger (Wrecked), o longa de terror encontra-se disponível no Star+ e acompanha a história de Tess Marshall, uma jovem que viaja até Detroit para uma entrevista de emprego. Ela reserva uma casa remota no bairro decadente de Brightmoor e, ao chegar lá, descobre que o local já havia sido alugado por um jovem chamado Keith. Apesar de desconfiada, a protagonista decide passar a noite no lugar.

Porém, ao se aventurar pelo porão da residência, Tess descobre um quarto suspeito com uma câmera, um colchão manchado e marcas de mãos ensanguentadas. Assim, o que era para ser o começo de uma nova vida, acaba se tornando um de seus maiores pesadelos, em um desfecho surpreendente.

Estrelado por Georgina Campbell (Suspicion), Bill Skarsgård (It - A Coisa) e Justin Long (Alvin e os Esquilos), Noites Brutais teve uma alta recepção pela mídia especializada. No site agregador IMDb, por exemplo, o longa teve nota 7.1 de 10 com base em 94 mil avaliações. Já no Rotten Tomatoes, o trabalho de Cregger conquistou 92% de aprovação em relação a 193 reviews.

2 de 9 Noites Brutais foi escrito e dirigido por Zach Cregger e estreou na San Diego Comic-Con em 22 de julho de 2022 — Foto: Divulgação/20th Century Studios Noites Brutais foi escrito e dirigido por Zach Cregger e estreou na San Diego Comic-Con em 22 de julho de 2022 — Foto: Divulgação/20th Century Studios

2. O Telefone Preto (2022)

Escrito por Derrickson e C. Robert Cargill, o filme é uma adaptação do conto homônimo de 2004, de Joe Hill, e conta com direção de Scott Derrickson, conhecido por produções como A Entidade (2012) e Livrai-nos do Mal (2014). A história se passa em 1978, em Denver, quando uma série de sequestros de crianças está acontecendo. O responsável é o serial killer "Grabbler", que passa despercebido pela cidade. No entanto, as coisas mudam quando Finney Shaw, um garoto de 13 anos, é sequestrado. Em seu cativeiro, o adolescente encontra um telefone preto, que permite conversar com as vítimas anteriores do assassino.

Disponível para aluguel na Apple TV+, na Amazon Prime Video e YouTube, O Telefone Preto é estrelado por Ethan Hawke (Antes do Amanhecer), Mason Thames (For All Mankind) e Madeleine McGraw (A Maldição da Chorona). Popular entre o público, o longa teve boa recepção pela crítica, com nota 6.9 de 10, no IMDb e 136 mil avaliações. Já no Rotten Tomatoes, a obra conquistou aprovação de 83% em relação a 252 reviews em seu site.

3 de 9 Longa de terror é uma adaptação do conto homônimo de 2004, de Joe Hill — Foto: Divulgação/Universal Pictures Longa de terror é uma adaptação do conto homônimo de 2004, de Joe Hill — Foto: Divulgação/Universal Pictures

3. X - A Marca da Morte (2022)

Estrelado por Mia Goth (Ninfomaníaca) e disponível para aluguel na Apple TV+, Amazon Prime Video e YouTube, o filme slasher escrito e dirigido por Ti West (A Casa do Demônio) é situado em 1979 e acompanha a história de um grupo de produtores de filmes pornô, que vão à zona rural do Texas para gravar uma nova produção. Por lá, eles alugam uma casa de um casal de idosos - que, ao descobrir o objetivo deles no local, decidem matá-los.

Além de Mia Goth no papel principal, X também tem nomes como Jenna Ortega (Wandinha), Brittany Snow (A Escolha Perfeita), Kid Cudi (Não Olhe para Cima), Stephen Ure (O Hobbit: Uma Jornada Inesperada) e Martin Henderson (Grey's Anatomy) no elenco. Segundo o site agregador de críticas IMDb, o longa obteve nota 6.6 de 10, com base em 91 mil avaliações. Já no Rotten Tomatoes, conquistou 94% de aprovação, levando em consideração 216 reviews.

4 de 9 Filme de terror slasher leva em seu elenco nomes como Mia Goth e Jenna Ortega — Foto: Divulgação/A24 Filme de terror slasher leva em seu elenco nomes como Mia Goth e Jenna Ortega — Foto: Divulgação/A24

4. Pearl (2022)

Pearl é o antecessor de X - A Marca da Morte, e também tem Ti West como diretor e Mia Goth como protagonista. A trama se passa em 1918, décadas antes dos eventos de X, e acompanha Pearl, uma jovem recém-casada e que tem o sonho de se tornar uma grande estrela de cinema. Sem opções de sustento, a protagonista se vê presa na fazenda isolada de sua família no interior do Texas, onde deve cuidar do pai debilitado e ajudar a mãe nas tarefas do rancho. Contudo, as coisas passam a mudar de cenário quando o seu maior sonho é negado a ela, e é a partir desse evento que uma serial killer impiedosa nasce.

Estrelado por David Corenswet (Hollywood), Tandi Wright (Creamerie) e Alistair Sewell (Ataque dos Cães), o longa também conta com enorme popularidade pela performance de Goth. Ainda sem data para chegar aos cinemas brasileiros, o filme também não está disponível em streaming. Ele tem nota 7 de 10 no iMDB, com base em 30 mil avaliações. Já no Rotten Tomatoes, o projeto leva 91% de aprovação, considerando 148 reviews.

5 de 9 Prequel de X - A Marca da Morte também é protagonizado por Mia Goth no papel de assassina em série — Foto: Divulgação/A24 Prequel de X - A Marca da Morte também é protagonizado por Mia Goth no papel de assassina em série — Foto: Divulgação/A24

5. Sorria (2022)

Depois de viralizar nas redes sociais pelo seu trailer macabro, o longa dirigido por Parker Finn é baseado no seu curta-metragem Laura Hasn't Slept (2020), e acompanha a história da Dra. Rose Cotter (Sosie Bacon), uma psiquiatra que testemunha o suicídio brutal de uma paciente durante uma consulta. Após o evento traumático, em que a jovem estar sendo perseguida por uma entidade sobrenatural, a psiquiatra decide, então, investigar o caso e descobre que, na verdade, o fenômeno não é isolado. Para se salvar, Rose deverá confrontar seu passado repleto de traumas.

Além de Sosie Bacon (Mare of Easttown) no papel principal, o filme conta com nomes como Caitlin Stasey (Reinado), Kyle Gallner (Garota Infernal) e Jessie Usher (The Boys) no elenco. Pode ser adquirido ou alugado nas plataformas Apple TV+, Amazon Prime Video, YouTube e Google Play Filmes. Já sobre a recepção na mídia, a obra tem 79% de aprovação no Rotten Tomatoes e nota 6.6 de 10, no IMDb, levando em consideração 73 mil reviews.

6 de 9 Sorria é um filme de terror psicológico escrito e dirigido por Parker Finn, e baseado no seu curta-metragem Laura Hasn't Slept (2020) — Foto: Divulgação/Paramount Pictures Sorria é um filme de terror psicológico escrito e dirigido por Parker Finn, e baseado no seu curta-metragem Laura Hasn't Slept (2020) — Foto: Divulgação/Paramount Pictures

6. Fresh (2022)

Disponível na Star+, Fresh é dirigido por Mimi Cave, iniciante no mundo do cinema, e estrelado por Daisy Edgar-Jones (Pessoas Normais). A trama acompanha a história de Noa, uma jovem cansada de aplicativos de namoro e que, certo dia, conhece o charmoso Steve (Sebastian Stan) em um mercado. Ao dar seu número para ele, a protagonista decide sair com o rapaz. No entanto, após aceitar o convite de Steve para passar um fim de semana em sua casa, Noa se vê encurralada em situações perigosas, que envolvem os apetites e cardápios incomuns de seu novo namorado.

Além dos nomes já citados, o longa também tem em seu elenco nomes como Charlotte Le Bon (Iris), Brett Dier (Jane the Virgin), Andrea Bang (Luce) e Jonica T. Gibbs (Something from Tiffany's). No site agregador Rotten Tomatoes, a produção conquistou 81% de aprovação em 199 reviews. Já no IMDb, Fresh obteve nota 6.7 de 10, com base em 54 mil avaliações de usuários.

7 de 9 Dirigido por Mimi Cave, Fresh tem no elenco Daisy Edgar-Jones, que estrelou "Normal People" — Foto: Divulgação/Searchlight Pictures Dirigido por Mimi Cave, Fresh tem no elenco Daisy Edgar-Jones, que estrelou "Normal People" — Foto: Divulgação/Searchlight Pictures

7. Speak No Evil (2022)

Dirigido por Christian Tafdrup (Uma Mulher Terrível), o longa holandês-dinamarquês de terror psicológico é estrelado por Sidsel Siem Koch (The Day We Died), Morten Burian (Um Marido Fiel), Karina Smulders (Mulheres da Noite) e Fedja van Huêt (Soof). A trama se desenrola quando uma família dinamarquesa faz amizade com uma família holandesa, durante férias de verão na Toscana. Após alguns passeios juntos pela cidade italiana, a primeira família é convidada pela outra a passar um final de semana na Holanda em sua casa de campo. No entanto, as coisas começam a ficar sinistras quando os anfitriões passam a testar e provocar os limites de seus hóspedes.

Speak No Evil ainda não encontra-se disponível em nenhum streaming do Brasil e nem tem previsão de lançamento por aqui. No IMDb, o projeto cinematográfico obteve nota 6.6 de 10 com base em 17 mil avaliações de usuários. Já no Rotten Tomatoes, o filme conquistou 85% de aprovação, tendo 91 reviews.

8 de 9 O longa Speak No Evil estreou em 22 de janeiro de 2022 no 38º Festival de Cinema de Sundance — Foto: Divulgação/Nordisk Film/September Film O longa Speak No Evil estreou em 22 de janeiro de 2022 no 38º Festival de Cinema de Sundance — Foto: Divulgação/Nordisk Film/September Film

8. Morte Morte Morte (2022)

Disponível para aluguel nos serviços Apple TV+, Amazon Prime Video, YouTube e Google Play Filmes, o longa tem direção de Halina Reijn (A Espiã) e é estrelado por Amandla Stenberg (Jogos Vorazes), Rachel Sennott (Shiva Baby), Pete Davidson (O Esquadrão Suicida), Maria Bakalova (Borat: Fita de Cinema Seguinte) e Chase Sui Wonders (Generation) nos papéis principais. A trama acompanha um grupo de jovens ricos e alguns convidados, que se reúnem em uma mansão remota para curtir o final de semana.

Em meio à noitada, os jovens decidem jogar "Morte Morte Morte" - uma brincadeira que lembra "Detetive", em que há um assassino à solta e todos precisam adivinhar quem é o criminoso. Entretanto, muitas amizades são postas em xeque pelo jogo, até que, de repente, a luz da residência acaba e um corpo é encontrado, e a pergunta que resta é: quem é o assassino do grupo?

Lançado em outubro nos cinemas brasileiros, o trabalho de Reijn é uma produção do renomado estúdio A24 e possui boa avaliação pela maioria da mídia especializada. No IMDb, Morte Morte Morte conseguiu nota 6.3 de 10 em relação 31 mil avaliações no veículo. Já no Rotten Tomatoes, o projeto conquistou 86% de aprovação com base em 216 reviews presentes no site.

9 de 9 O slasher Morte Morte Morte estreou no festival South by Southwest em 14 de março de 2022 — Foto: Divulgação/A24/Sony Pictures O slasher Morte Morte Morte estreou no festival South by Southwest em 14 de março de 2022 — Foto: Divulgação/A24/Sony Pictures

Veja ainda: The Callisto Protocol: 15 minutos de gameplay (FULL HD)