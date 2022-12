Smart TVs e dicas para Wi-Fi foram destaques em 2022

Além disso, entre os assuntos que mais se destacaram em nossa editoria de informática e eletrônicos, também apresentamos cuidados que podem aumentar a vida útil de sua TV, além dos vilões para sua conta de luz e Wi-Fi e eletrônicos que sumiram nos últimos anos. A seguir, o TechTudo apresenta o que foi destaque em eletrônicos e informática em 2022.

1 de 10 TV 50 polegadas como modo gaming — Foto: Divulgação/Samsung TV 50 polegadas como modo gaming — Foto: Divulgação/Samsung

Em março, o TechTudo apresentou algumas configurações que você pode realizar em sua TV que podem fazer com que você tenha mais qualidade na imagem, o que é essencial para quem busca uma experiência mais avançada para o consumo de mídia ou mesmo jogos.

Dicas como desativar a economia de energia e realce de contorno, aumentar a resolução, configurar a temperatura de cor e utilizar os modos de imagem mais adequados para cada tipo de conteúdo foram detalhados, e prometem fazer com que os usuários possam ter mais conforto e qualidade de imagem com suas TVs que apresentam compatibilidade com os recursos apresentados.

A qualidade do sinal do Wi-Fi é sempre um tema que chama a atenção dos leitores do TechTudo, e em 2022 apresentamos alguns dos aparelhos que podem acabar comprometendo a qualidade do sinal de sua rede sem fios.

Forno de micro-ondas, geladeira, lava louças e outros equipamentos muito comuns em qualquer casa acabam sendo barreiras para a propagação do sinal do seu roteador Wi-F. Assim, apresentamos algumas medidas e formas de evitar o conflito e permitir que o sinal de sua rede chegue mais longe.

2 de 10 Roteador Wi-Fi é responsável por disponibilizar conexão sem fio para os dispositivos — Foto: Rafael Leite/TechTudo Roteador Wi-Fi é responsável por disponibilizar conexão sem fio para os dispositivos — Foto: Rafael Leite/TechTudo

Seguindo na busca dos vilões do dia a dia, o TechTudo também apresentou uma lista na qual estão os aparelhos que tendem a ter o maior consumo de energia nos lares — o que por sua vez pode ajudar quem está procurando economizar na conta de luz identificando quais podem ser os motivos para um consumo elevado.

Geladeira, chuveiro elétrico, ar condicionado e outros aparelhos foram apontados como os que mais têm potencial para aumentar o valor de sua conta de luz, ainda mais quando consideramos que durante o ano tivemos muitos períodos nos quais a tarifa de energia teve um acréscimo por conta da bandeira de consumo.

3 de 10 Chuveiro é um dos vilões da sua conta de luz — Foto: Luciana Maline/TechTudo Chuveiro é um dos vilões da sua conta de luz — Foto: Luciana Maline/TechTudo

Uma outra lista do site apresentou algumas formas de preservar sua TV visando a aumentar a vida útil do equipamento, além de mantê-la em pleno funcionamento e com o melhor aspecto possível.

A lista indicou como ligar, limpar e até mesmo configurar os apps smart TVs, além de orientações de qual pode ser o local mais adequado para você posicionar seu televisor.

4 de 10 TechTudo indicou dicas para cuidar melhor da smart TV — Foto: Reprodução/Amazon TechTudo indicou dicas para cuidar melhor da smart TV — Foto: Reprodução/Amazon

Em uma sessão de nostalgia, muitos leitores puderam conhecer ou até mesmo relembrar, para aqueles que já têm uma certa idade, algumas das tecnologias de eletrônicos que foram abandonadas nos últimos anos.

Os saudosos pagers, telefones fixos e reprodutores de mídia física como DVD e Blu-ray players foram alguns dos itens listados, sendo algumas das tecnologias que acabaram sendo substituídas por smartphones ou mesmo streaming atualmente.

5 de 10 Pager foi muito utilizado por profissionais como médicos, que precisavam se comunicar de forma rápida — Foto: Reprodução Pager foi muito utilizado por profissionais como médicos, que precisavam se comunicar de forma rápida — Foto: Reprodução

A Xiaomi, que é uma das gigantes no setor de tecnologia, ganhou uma lista com alguns de seus produtos menos conhecidos pelo público geral, que normalmente reconhece a fabricante chinesa por seus smartphones e vestíveis smart.

A empresa conta com produtos dos mais variados segmentos, indo desde eletrodomésticos, passando por roteadores e purificadores de ar, até produtos do segmento de mobilidade, com sua patinete elétrica, que é uma das mais procuradas online.

6 de 10 Balança da Xiaomi consegue suportar até 150 kg — Foto: Divulgação/Xiaomi Balança da Xiaomi consegue suportar até 150 kg — Foto: Divulgação/Xiaomi

O ano também foi de algumas despedidas, entre elas de serviços como o Google Stadia, que teve seu encerramento anunciado para o início do próximo ano. Além do serviço da gigante das buscas, o TechTudo apresentou uma lista com outros produtos e serviços tech que sumiram do mercado nos últimos anos.

As pouco acessíveis TVs 3D, discos Blu-ray, o controverso Windows Phone, consoles Android e as patinetes Segway foram alguns dos itens listados, tendo em muitos casos, deixado pouca saudade nos fãs de tecnologia que acompanham o TechTudo.

7 de 10 Leitor de Blu-Ray atualmente é pouco utilizado em PCs — Foto: Reprodução Leitor de Blu-Ray atualmente é pouco utilizado em PCs — Foto: Reprodução

Em ano de Copa do Mundo, o assunto TV ganhou muita visibilidade, o que fez com que a lista que reuniu algumas funções pouco conhecidas em smart TVs também tivesse muita atenção por parte dos nossos leitores.

Na lista, recursos como espelhar o celular ou laptop com a TV, integrar a TV com outros dispositivos, utilizar comandos por voz e explorar mais da conectividade sem fios foram detalhados e permitiram que usuários pudessem conhecer algumas funções que por vezes ficam um tanto escondidas nos menus dos equipamentos.

8 de 10 TV mostra dispositivos Bluetooth no ambiente para conectar — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes TV mostra dispositivos Bluetooth no ambiente para conectar — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Um recurso já relativamente antigo das TVs 3D da LG acabou chamando atenção dos usuários do TikTok. O recurso em questão é o Dual Play, que permite que em jogos com a função de Split screen (tela dividida para multijogadores) se possa utilizar óculos especiais para que ambos os jogadores utilizem a tela inteira para jogar.

O recurso, que já não aparece em TVs modernas da marca, era capaz de fazer uma sobreposição das imagens de cada jogador de modo que, cada par óculos só exibia uma das telas para o usuário em tela inteira, fazendo assim com que ambos pudessem jogar utilizando todo o painel do equipamento.

9 de 10 Dual Play não funciona com óculos 3D comuns — Foto: Thiago Barros/TechTudo Dual Play não funciona com óculos 3D comuns — Foto: Thiago Barros/TechTudo

Por fim, uma lista pensada para os jogadores de PC, trouxe alguns softwares que são essenciais para uma verdadeira experiência PC Gamer. Além de repositórios de jogos como Steam, Epic Games e GOG Galaxy, a lista também apresentou softwares de benchmark, além de otimizadores para seu sistema.

Soluções de comunicação para jogatina multiplayer e até mesmo aplicações para streaming de jogos também foram abordadas, fechando assim um pacote com tudo que um jogador avançado de PC busca.