Sorteio da Mega da Virada 2022 rende memes na Internet; veja os melhores

O sorteio da Mega da Virada 2022/2023 acontece apenas às 20h deste sábado (31), mas as redes sociais já estão repletas de memes e comentários engraçados sobre o prêmio. O vencedor leva para casa o montante de R$ 540 milhões, maior valor da história da loteria. Com tanto dinheiro em jogo, os usuários da Internet já estão sonhando com a premiação e compartilhando o que fariam se recebessem a bolada. Confira, logo abaixo, uma seleção com os melhores memes sobre a Mega da Virada 2022/2023 para rir um pouco antes de torcer no sorteio.