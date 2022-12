Spider-Man e Resident Evil estão mais baratos nesta semana

A plataforma Steam, por sua vez, se prepara para a sua tradicional promoção de fim de ano na próxima semana, em 22 de dezembro. Enquanto isso, os usuários podem garantir Hunt Showdown, Street Fighter 5: Champion Edition e Red Dead Redemption 2 por preços menores. Veja, a seguir, as principais ofertas da semana.

2 de 5 Bloodborne traz o mesmo estilo dos games "Souls" com algumas mudanças e atualizações — Foto: Reprodução/PlayStation Blog Bloodborne traz o mesmo estilo dos games "Souls" com algumas mudanças e atualizações — Foto: Reprodução/PlayStation Blog

PlayStation

Até o dia 21 de dezembro, a loja digital da Sony traz ofertas em jogos variados do catálogo. Além dos títulos já citados, também há oportunidades em DOOM Eternal, Assassin’s Creed Valhalla e Control Ultimate Edition. No caso do desconto da PS Plus, vale notar que elas são válidas apenas para novas assinaturas — ou seja, o desconto não funciona para quem já tem uma assinatura em andamento. Confira essas e mais ofertas da PlayStation a seguir:

3 de 5 Resident Evil 2 Remake resgata clássico da Capcom com modernizações de gameplay e visuais — Foto: Divulgação/Capcom Resident Evil 2 Remake resgata clássico da Capcom com modernizações de gameplay e visuais — Foto: Divulgação/Capcom

Marvel’s Spider-Man GOTY Edition - R$ 99,75;

Resident Evil 2 Remake - R$ 49,87;

Bloodborne Complete Edition - R$ 87,25;

DOOM Eternal - R$ 87,47;

Assassin’s Creed Valhalla - R$ 113,81;

Control Ultimate Edition - R$ 64,47;

Far Cry 6 - R$ 92,36;

Rainbow Six Siege Deluxe - R$ 37,47;

Shadow of the Colossus - R$ 49,75;

Mega Man 11 - R$ 49,49.

Xbox

Em clima de Copa do Mundo, os jogadores podem economizar em FIFA 23 nessa semana nos consoles Xbox. Além desse, outros jogos populares também estão mais baratos por enquanto, com destaque para Cyberpunk 2077, It Takes Two e Devil May Cry 5. Ainda, vale ressaltar que os novos assinantes do Xbox Game Pass Ultimate podem garantir o primeiro mês por apenas R$ 5, mas por tempo limitado. Depois, o preço cobrado volta a ser R$ 44,99 mensais. Veja os destaques da loja do Xbox:

4 de 5 Star Wars Jedi: Fallen Order traz um profundo sistema de combate inspirado por Dark Souls e alto nível de desafio — Foto: Reprodução/Steam Star Wars Jedi: Fallen Order traz um profundo sistema de combate inspirado por Dark Souls e alto nível de desafio — Foto: Reprodução/Steam

Star Wars Jedi: Fallen Order Deluxe - R$ 41,85;

Monster Hunter: World - R$ 65,46;

Resident Evil Village - R$ 92,00;

FIFA 23 - R$ 149,50;

Cyberpunk 2077 - R$ 124,50;

It Takes Two - R$ 79,60;

Devil May Cry 5: Special Edition - R$ 86,24;

Mass Effect Legendary Edition - R$ 74,75;

The Witcher 3: Wild Hunt - R$ 85,80;

Watch Dogs: Legion Deluxe - R$ 78,11.

Steam

Às vésperas da tradicional Promoção de Fim de Ano, a Steam não deixou a desejar com descontos nesta semana. Jogo populares como GTA 5, A Plague Tale: Innocence e The Outer Worlds estão mais baratos por tempo limitado. Nesse sentido, os entusiastas de jogos independentes podem aproveitar Blasphemous, Moonlighter e o recém-lançado Potion Craft com desconto. Confira as ofertas da Steam a seguir:

5 de 5 Hunt: Showdown é um Battle Royale que chama a atenção pela temática, com cenários infestados por monstros, e visuais — Foto: Divulgação/Crytek Hunt: Showdown é um Battle Royale que chama a atenção pela temática, com cenários infestados por monstros, e visuais — Foto: Divulgação/Crytek

Hunt Showdown - R$ 16,55;

Street Fighter 5: Champion Edition - R$ 100,90;

Red Dead Redemption 2 - R$ 78,87;

GTA 5 - 32,33;

A Plague Tale: Innocence - R$ 45,46;

The Outer Worlds - R$ 112,49;

Blasphemous - R$ 14,49;

Moonlighter - R$ 8,20;

Potion Craft - R$ 23,19;

Assassin’s Creed Valhalla - R$ 66,00.