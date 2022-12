Star Wars e Fallout 76 são os jogos grátis da PS Plus de janeiro

A PS Plus Essencial teve os jogos grátis de janeiro de 2023 anunciados pela Sony nesta quarta-feira (28). Os títulos são Star Wars Jedi Fallen Order , Fallout 76 e Axiom Verge 2, que poderão ser resgatados a partir da primeira terça-feira do mês, dia 3 de janeiro, nos consoles PlayStation 4 ( PS4 ) e PlayStation 5 ( PS5 ). Isso também significa que restam poucos dias para garantir os jogos que foram ofertados em dezembro, como Mass Effect Legendary Edition, Biomutant e Divine Knockout: Founder’s Edition.

Vale lembrar que a PS Plus Essencial é o plano mais básico do serviço de assinatura da Sony, sendo necessário para jogar online nos consoles da marca. Os jogos grátis mensais são vinculados à conta do usuário uma vez que resgatados, mas a assinatura em vigor é necessária para que possam ser executados. Veja, a seguir, detalhes dos jogos grátis da PS Plus de janeiro.

2 de 5 PS Plus de janeiro traz Star Wars Jedi: Fallen Order, Fallout 76 e mais — Foto: Divulgação/Sony PS Plus de janeiro traz Star Wars Jedi: Fallen Order, Fallout 76 e mais — Foto: Divulgação/Sony

👉Jogar online no PS4 de graça, é possível? Veja no Fórum TechTudo

Star Wars Jedi: Fallen Order

Desenvolvido pela Respawn Entertainment (Apex Legends), Star Wars Jedi: Fallen Order é uma experiência single-player repleta de ação que fica situada no universo de George Lucas. Os jogadores acompanham a história de Cal Kestis, o último padawan e a última esperança de sobrevivência da Ordem em meio à ascensão do Império. Os eventos do jogo fazem parte do cânone da série e seguem os acontecimentos do Episódio III: A Vingança dos Sith.

O game é focado em combates com sabres de luz e traz diferentes abordagens estratégicas nas batalhas, que acabam por aproximá-lo do gênero souls-like, conforme visto no título Bloodborne. Vale dizer que uma sequência chamada Star Wars Jedi: Survivor já está em desenvolvimento e chega ao PC, PlayStation 5 e Xbox Series em 17 de março de 2023.

3 de 5 Star Wars Jedi: Fallen Order é um dos jogos mais populares da série atualmente — Foto: Divulgação/EA Star Wars Jedi: Fallen Order é um dos jogos mais populares da série atualmente — Foto: Divulgação/EA

Fallout 76

Fallout 76 é o jogo mais recente da famosa série pós-apocalíptica da Bethesda, desenvolvedora de The Elder Scrolls. Lançado em 2018, o jogo foi marcado por polêmicas que sujaram sua imagem, incluindo problemas de servidor e bugs recorrentes. No entanto, ele passou por uma série de correções e recebeu novos conteúdos nos últimos anos.

Diferente dos outros jogos, Fallout 76 aposta em uma experiência multiplayer online pela primeira vez na história da série e serve de prólogo para os títulos anteriores. O título se passa em campos devastados por uma guerra nuclear e os humanos remanescentes devem trabalhar juntos, ou não, para sobreviver.

4 de 5 Fallout 76 retrata os primórdios da história da série com um jogo focado no multiplayer online — Foto: Divulgação/Bethesda Fallout 76 retrata os primórdios da história da série com um jogo focado no multiplayer online — Foto: Divulgação/Bethesda

Axiom Verge 2

Desenvolvido pela Thomas Happ Games, Axiom Verge 2 é um Metroidvania com belos gráficos 2D em pixelart que coloca os jogadores em um vasto mundo alienígena para exploração. Para quem jogou o primeiro, a sequência traz personagens, habilidade e elementos de jogabilidade completamente inéditos.

Um dos seus destaques é a habilidade de atravessar duas dimensões distintas, incluindo uma Terra alternativa e repleta de ruínas de uma civilização ancestral e com tecnologia altamente avançada. É possível utilizar um drone para hackear mecanismos e enfrentar diferentes tipos de monstros. A exploração também recompensa o jogador com itens secretos e melhorias que buscam facilitar a jornada.

5 de 5 Axiom Verge 2 é sequência do premiado game que explora um vasto mundo alienígena; veja detalhes do gráfico — Foto: Reprodução/Steam Axiom Verge 2 é sequência do premiado game que explora um vasto mundo alienígena; veja detalhes do gráfico — Foto: Reprodução/Steam