Steam fora do ar? Plataforma entra em manutenção e usuários reclamam

O Steam está fora do ar nesta terça-feira (20). De acordo com relatos no Twitter, a plataforma de distribuição de jogos digitais não conecta em diversos países. A empresa informa "o Steam está fora do ar para manutenção de rotina toda terça-feira". O Downdetector, site que monitora instabilidades de serviços, registrou um pico de 1806 notificações às 19h (horário de Brasília).