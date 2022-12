Stray, GTA e Assassin's Creed estão mais baratos nesta semana

Por fim, a plataforma Steam, referência em jogos para PC, está se preparando para a sua grande oferta de fim de ano, que deve começar na última semana de dezembro. Enquanto isso, é possível economizar em The Witcher 3: Wild Hunt, GTA 5 e Stray, o famoso “Jogo do Gatinho” que é um dos indicados a Jogo do Ano do The Game Awards. Nas linhas a seguir, o TechTudo traz as principais ofertas da semana para você ficar por dentro das promoções. Confira: