Street Fighter 6: trailer revela data de lançamento, beta e novos nomes

A novidade foi revelada com a divulgação de um trailer inédito de gameplay que mostra mais do seus modos de jogo, incluindo o World Tour, e personagens selecionáveis. O trailer marcou o retorno de Dee Jay e os mostrou rostos inéditos, como os de Manon, Marisa e JP. Vale lembrar que as inscrições para o beta do jogo, que acontece entre 16 e 19 de dezembro, já estão abertas. Confira as novas informações de Street Fighter 6 reveladas durante o The Game Awards.

Personagens

Dee Jay é um lutador clássico que fez sua estreia em Super Street Fighter 2, de 1993. Natural da Jamaica, ele é completamente apaixonado por música e expressa isso no seu estilo de luta. Vários dos seus golpes clássicos estão de volta, incluindo Air Slasher, Double Rolling Sobat e Machine Gun Upper, mas ele também recebeu um tratamento especial e tem novidades de gameplay que tornam seu arsenal único.

Já Manon é uma supermodelo francesa e campeã mundial de judô. O seu estilo de luta mistura passos de balé clássico e agarramentos de comando que prometem ser uma grande ameaça durante as partidas. Por sua vez, Marisa é uma designer de joias italiana que se diz ancestral dos antigos guerreiros gregos. Ela tem um porte físico avantajado e é capaz de desencadear ataques lentos, mas completamente poderosos.

Por fim, JP é sem dúvidas o personagem mais misterioso apresentado até o momento. Ele é descrito como líder de uma organização mundial sem fins lucrativos e responsável por diversos investimentos bem-sucedidos. Os seus golpes remetem bastante ao Psycho Power de M. Bison, vilão icônico da franquia. A diferença é que JP é especializado em controle de espaço, pois consegue posicionar vórtices pelo campo de batalha e até mesmo se teletransportar para surpreender os adversários.

O primeiro Passe de Personagem de Street Fighter 6 promete adicionar mais quatro lutadores ao elenco, cujas identidades ainda não foram reveladas oficialmente. Em junho deste ano, uma lista com 22 lutadores vazou na Internet e posteriormente teve sua veracidade confirmada pela desenvolvedora. Apenas 18 nomes foram confirmados no jogo base, então é seguro supor que Akuma, Rashid, Ed e a lutadora estreante A.K.I, citados no vazamento, cheguem mais tarde via DLC.

Detalhes do World Tour

O modo World Tour promete ser um dos pilares da experiência de Street Fighter 6, pois permite a criação de um personagem em um robusto sistema de customização para explorar um cenário aberto pela primeira vez na história da franquia. Na jornada, os jogadores conhecem lutadores lendários, que se tornam seus mestres, ensinam técnicas e viajam para diferentes países como Estados Unidos, França e Itália.

Será possível participar de diferentes atividades e minigames, onde você precisa cortar garras com golpes de karatê, preparar pratos com refeições regionais, se defender de bolas de basquete e muito mais. Segundo a Capcom, essas atividades servem como trabalho de meio período e permitem ganhar a moeda correndo do modo World Tour para comprar roupas, comida e outros itens na loja do jogo.

Detalhes do Beta Fechado

Vale lembrar que a Capcom já abriu as inscrições para o segundo teste Beta Fechado de Street Fighter 6, que acontece de 16 a 19 de dezembro no PC (Steam), PS5 e Xbox Series. Os jogadores que participaram do primeiro teste, em outubro, já têm acesso garantido nesta nova fase, enquanto os demais devem se cadastrar através do site oficial.

De acordo com a empresa, o conteúdo será idêntico ao do primeiro teste, mas foram realizadas várias correções e otimizações com base no feedback dos jogadores. Entre os lutadores disponíveis estão Ryu, Chun-Li, Luke, Jamie, Guile, Kimberly, Juri e Ken. Além disso, foi adicionado um novo recurso que promete reduzir o atraso de resposta dos botões em monitores que suportam uma taxa de atualização de até 120 Hz.

Um dos destaques do jogo também é o suporte a crossplay, que deve quebrar as barreiras entre plataformas e unificar sua comunidade. Além disso, o jogo aposta em um netcode de rollback para garantir partidas online de melhor qualidade, dispensando travadas e teletransportes unilaterais que foram as principais críticas ao seu antecessor.