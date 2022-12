TechTudo completa 12 anos e comemora com prêmios em 2022

O TechTudo completa 12 anos nesta quinta-feira (8). O site foi lançado no dia 8 de dezembro de 2010 e, desde então, segue com a missão de descomplicar a tecnologia e ser o maior portal de tecnologia do Brasil (Comscore out/22). Em 2022, além do aniversário, o portal tem ainda mais motivos para comemorar: ganhou o Prêmio iBest como o Melhor do Brasil em Tecnologia pelo júri técnico e ficou no Top 3 da mesma categoria no voto popular. Esse é o segundo ano consecutivo que o TechTudo conquista a premiação.

O portal também é finalista no Prêmio Os +Admirados de Tecnologia em três categorias: Site, Canal Digital e Veículos Especializado em Consumo. Thássius Veloso, responsável pela editoria de Celulares do site, e Yuri Hildebrand, que cuida das áreas de jogos e esports, também estão no Top 25 de Jornalistas Mais Admirados de Tecnologia da premiação.

2 de 2 Parte da equipe editorial do TechTudo com Prêmio iBest 2022 — Foto: TechTudo Parte da equipe editorial do TechTudo com Prêmio iBest 2022 — Foto: TechTudo

Qual é o melhor aplicativo para organizar bolão para a Copa do Mundo 2022? Comente no Fórum do TechTudo

Coberturas especiais e nova editoria em 2022

Neste ano, o TechTudo acompanhou os principais lançamentos de celulares, eletrônicos, informática, de jogos e softwares. Começamos 2022 na CES, maior feira de tecnologia do mundo que acontece anualmente em Las Vegas, EUA. Também viajamos para acompanhar lançamentos de smartphones aguardados, como o Galaxy S22 e o iPhone 14. O Android 13 e o iOS 16 foram liberados para os usuários, e nossas notícias e tutoriais apresentaram as principais funções dos novos sistemas operacionais.

Em outubro, o lançamento da editoria de Streaming foi destaque. Agora, você pode acompanhar as principais notícias sobre as suas séries e filmes favoritos por aqui, além de análises e tutoriais sobre as principais plataformas de streaming disponíveis no Brasil. Pegue a sua pipoca e venha com a gente!

Streaming: conheça a nova editoria do TechTudo

Novembro foi o mês da Black Friday. Neste ano, a cobertura do evento de compras online contou com as tradicionais notícias, listas de produtos e dicas para aproveitar as promoções, além de uma série de vídeos que foram publicados no site e nas redes sociais do TechTudo. Todo esse conteúdo busca ajudar o consumidor a tomar a melhor decisão de compra com segurança.

Missão do TechTudo e agradecimento editorial

Todo consumidor precisa saber exatamente o que está adquirindo antes de efetuar uma compra ou de baixar aplicativos e jogos. O TechTudo é a portal onde os usuários encontram essa informação, seja para decidir o que quer comprar ou para descobrir a melhor forma de usar seu novo hardware ou software.

Mais do que informar sobre as novidades e lançamentos, o TechTudo quer entender o que o usuário precisa para ajudá-lo da forma mais direta e simples possível. Nossa missão é descomplicar a tecnologia para o maior número de pessoas. Não importa o formato: texto, vídeo, post nas redes sociais, pergunta no Fórum, ou qualquer outro. Estamos aqui para tornar a tecnologia acessível.