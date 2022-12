The Callisto Protocol: veja gameplay, história e requisitos mínimos

2 de 3 The Callisto Protocol traz um game de terror espacial com a mesma atmosfera tensa dos games da série Dead Space — Foto: Reprodução/Steam The Callisto Protocol traz um game de terror espacial com a mesma atmosfera tensa dos games da série Dead Space — Foto: Reprodução/Steam

História

O game possui um grande foco em sua narrativa, que se passa 300 anos no futuro, mais precisamente no ano de 2320. Usuários controlam o prisioneiro Jacob Lee, interpretado pelo ator Josh Duhamel (de Transformers: The Last Knight), detento da penitenciária de segurança máxima "Prisão de Ferro Negro" na Lua Calisto, que fica na órbita de Júpiter. Quando uma misteriosa epidemia transforma os outros detentos em criaturas inumanas e sanguinárias, Jacob terá que fazer de tudo para conseguir escapar com vida.

Durante sua aventura ele encontrará a líder do grupo rebelde Outer Way, Dani Nakamura, interpretada pela atriz Karen Fukuhara (de The Boys e O Esquadrão Suicida) e um antigo prisioneiro que vem arquitetando um plano de fuga há anos. Jogadores terão a oportunidade de desvendar diversos mistérios que rondam a Lua Morta de Júpiter e que se escondem em seu subterrâneo.

3 de 3 Mortes violentas serão parte essencial de The Callisto Protocol e o jogador poderá até comprar mais delas — Foto: Reprodução/Steam Mortes violentas serão parte essencial de The Callisto Protocol e o jogador poderá até comprar mais delas — Foto: Reprodução/Steam

Gameplay

A jogabilidade oferece um misto de tiro em terceira pessoa e combate corpo a corpo. Jacob poderá usar armas, arrancar membros de inimigos, mirar em suas pernas para desacelerá-los e usar até mesmo uma arma de gravidade que os guardas utilizam para controlar detentos, chamada GRP. No combate corporal será preciso desviar de ataques e esperar por momentos de vulnerabilidade dos inimigos para contra-atacar, inclusive com um bastão de choque como arma.

Desde o anúncio do game algo que chamou a atenção foi a violência do combate, tanto por parte do jogador quanto dos monstros. Quando Jacob for derrotado não espere apenas uma tela escura, pois as criaturas realizam diversos tipos de execuções sangrentas diferentes. Um dos pacotes de conteúdo vendidos separadamente para o jogo, inclusive, traz novas animações de morte para o protagonista.

Requisitos mínimos