The Game Awards 2022: veja o que esperar do 'Oscar' dos jogos

A premissa do The Game Awards é celebrar o mundo dos videogames com performances ao vivo, anúncios e surpresas de grandes publicadoras, que dão um vislumbre dos jogos que chegam nos próximos anos. Por isso, confira, a seguir, o que esperar da premiação de 2022.

O que esperar?

Às vésperas do evento, algumas publicadoras já começaram a confirmar participações e potenciais surpresas que serão apresentadas ao vivo. Entre elas, Star Wars Jedi: Survivor, sequência do criticamente aclamado Star Wars Jedi: Fallen Order, que deve receber data de lançamento oficial durante a transmissão. Aqui, vale dizer que a plataforma Steam, da Valve, acabou vazando a data de lançamento para 15 de março de 2023, mas a informação foi prontamente retirada da loja.

Além disso, fãs de Crash Bandicoot têm motivos para comemorar. A Activision e a Toy for Bob deram pistas, ainda em outubro, de que um novo jogo da série será apresentado durante o The Game Awards 2022. A desenvolvedora foi a responsável por Crash Bandicoot 4: It’s About Time, que trouxe o mascote de volta aos holofotes com um jogo inédito e de altíssima qualidade.

A Bandai Namco também confirmou que Tekken 8, anunciado durante um State of Play em setembro, receberá novidades durante o evento. A publicadora não entrou em detalhes sobre o que será apresentado, mas é de se esperar mais detalhes de gameplay e novos lutadores selecionáveis. Vale lembrar que o game está em desenvolvimento na Unreal Engine 5 e será exclusivo dos consoles de atual geração e PC.

Outro game que vai receber novidades é Dead Space (Remake), que chega em 27 de janeiro. Segundo o apresentador Geoff Keighley, fãs poderão acompanhar uma nova prévia de gameplay do jogo, como preparação para o lançamento. Além desses, outros nomes, incluindo Among Us, Baldur’s Gate 3, Blue Protocol e Nightingale, também estão confirmados no evento. A publicadora 505 Games também deve revelar um novo jogo, cujo teaser sugere que se trata de uma cidade livre para exploração.

Já no campo das especulações, é de se esperar que Final Fantasy XVI finalmente receba uma data oficial de lançamento. Em outra oportunidade, falando à revista japonesa Famitsu, o produtor Naoki Yoshida garantiu que mais detalhes seriam divulgados até o fim do ano e o The Game Awards é o palco mais provável para isso. Informações de bastidores, levantadas pelo site Insider Gaming, também dão conta de que a pré-venda do jogo terá início já nesta semana. O produtor também confirmou presença no evento, o que dá ainda mais credibilidade às informações.

Por fim, Diablo 4 também pode receber novidades durante o evento. Isso porque vazaram a informação de que o embargo de preview do lançamento da Blizzard também cai nesta semana, o que aumenta as chances do título aparecer com um novo trailer e gameplay durante o The Game Awards.

Premiação

O The Game Awards tem seus indicados definidos com a colaboração de mais de cem veículos de imprensa ao redor do mundo. No Brasil, o TechTudo faz parte do júri oficial e ajudou a definir os indicados nas mais de trinta categorias da premiação. Vale dizer, ainda, que esses mesmos veículos são responsáveis por votar e definir os vencedores, embora os espectadores também possam participar do júri popular através do site oficial. Para ficar por dentro, confira todos os indicados às mais de trinta categorias do evento.

Na edição deste ano, a categoria de Melhor Adaptação é a grande novidade e traz indicados como Arcane, Sonic 2: O Filme, Cyberpunk: Edgerunners, The Cuphead Show e Uncharted na disputa. Apesar das novidades, as categorias tradicionais não ficaram de fora, e incluem Melhor Direção, Melhor Narrativa, Melhor Direção de Arte, Melhor Trilha Sonora, Melhor Multiplayer, entre outras.

A principal categoria da noite é a de Jogo do Ano, que também é a mais cobiçada pelas desenvolvedoras e publicadoras. No ano passado, It Takes Two, da Hazelight Studios, desbancou jogos como Resident Evil Village, Deathloop e Metroid Dread. Já neste ano, a concorrência fica entre Elden Ring, God of War: Ragnarok, Horizon: Forbidden West, A Plague Tale: Requiem, Stray e Xenoblade Chronicles 3.