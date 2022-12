The Game Awards revela Death Stranding 2, Hades 2 e mais jogos

O The Game Awards 2022 aconteceu na noite desta quinta-feira (8) e premiou os melhores jogos do ano, mas também revelou alguns dos próximos lançamentos da indústria de games. Final Fantasy XVI teve seu lançamento confirmado para 22 de junho no PlayStation 5 ( PS5 ), enquanto Street Fighter 6 também está previsto para 2 de junho de 2023, seguindo um vazamento na PS Store às vésperas do evento.

Uma das grandes surpresas da noite foi Death Stranding 2, que teve seu desenvolvimento confirmado com um trailer repleto de mistério. Hades 2 também foi anunciado e deve chegar ao PC em 2023. Já Star Wars Jedi: Survivor ganhou sua primeira gameplay em tempo real ao lado da aguardada revelação de Armored Core VI, da From Software. Confira a seguir os principais jogos revelados durante o The Game Awards 2022.

1 de 1 Death Stranding 2 é confirmado no The Game Awards e está em desenvolvimento para PlayStation 5 (PS5) — Foto: Divulgação/Kojima Productions Death Stranding 2 é confirmado no The Game Awards e está em desenvolvimento para PlayStation 5 (PS5) — Foto: Divulgação/Kojima Productions

Street Fighter 6

A Capcom divulgou um trailer inédito de Street Fighter 6 para destacar mais quatro lutadores do seu elenco de base: Dee Jay, Manon, Marisa e JP. Desses, apenas Dee Jay é um personagem retornante, enquanto os três restantes são completamente inéditos. Eles já tinham sido confirmados em outra ocasião pela desenvolvedora, mas esta foi a primeira vez que os fãs tiveram a oportunidade de conferir em gameplay.

Além disso, a apresentação confirmou a data de lançamento do game após vazamento: 2 de junho de 2023. A pré-venda também já está disponível e abarca três edições distintas: Standard, Deluxe e Ultimate. Os preços variam de R$ 249 a R$ 499 no Brasil. A Deluxe já inclui o primeiro Passe de Personagem, que inclui quatro lutadores. Já a Ultimate inclui um Passe Ultimate, que traz ainda conteúdos como dois cenários inéditos e cores para os personagens.

Hades 2

A Supergiant Games abriu a cerimônia com o anúncio de Hades 2, sequência do roguelike de grande sucesso do ano passado e que disputou o prêmio de Jogo do Ano. Segundo os primeiros detalhes, o jogo tem lançamento previsto para 2023 e deve ficar disponível inicialmente em acesso antecipado no PC, seguindo os passos do seu antecessor.

De acordo com as primeiras informações, os jogadores assumem controle da Princesa do Submundo no novo game. O vídeo de gameplay mostra que o esqueleto da experiência se mantém, já que traz gráficos cartunescos com visão isométrica e uma ação progressiva, que muda a cada nova tentativa para tornar cada partida única.

Judas

Judas, dos mesmos criadores de BioShock, foi uma das primeiras grandes surpresas do The Game Awards. O trailer traz gráficos bastante característicos da franquia da 2K sob uma perspectiva em primeira pessoa, além do uso de poderes elementais. O jogo está em desenvolvimento para PC (Steam), PlayStation 5 (PS5) e Xbox Series, mas segue sem uma previsão de lançamento anunciada até o momento.

O jogo está sendo desenvolvido pela Ghost Story Games, um estúdio fundado por Ken Levine após o encerramento da Irrational Games, que era a empresa responsável pela série BioShock até 2014. A sinopse traz algumas informaçõe que dão contexto à história, incluindo uma nave espacial que está se desintegrando e um plano desesperado de fuga.

Bayonetta Origins

A Nintendo e a Platinum Games apresentaram um novo jogo de Bayonetta durante o The Game Awards. O jogo se chama Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon e tem uma proposta completamente diferente da série de hack n slash, já que traz uma perspectiva isométrica e visuais mais cartunescos. O lançamento está previsto para 17 de março, exclusivamente para Nintendo Switch.

Como o nome sugere, a proposta do game é mergulhar nos primórdios da história da Bruxa de Umbra, que aparece ainda criança nesta aventura. Os jogadores controlam Cereza e seu primeiro demônio, Cheshire, para derrotar inimigos e solucionar quebra-cabeças. A pré-venda também já está disponível digitalmente na Nintendo eShop.

Suicide Squad: Kill the Justice League

O novo jogo da Liga da Justiça, chamado de Suicide Squad: Kill the Justice League, teve seu momento de destaque durante o The Game Awards. O jogo é desenvolvido pela Rocksteady, responsável pela série Batman Arkham. O novo vídeo mostra o Esquadrão Suicida, incluindo Arlequina e o Tubarão-Rei torturando Flash em um esconderijo até serem atacados pelo Batman, confirmando a presença do super-herói no novo game.

O anúncio foi uma forma de prestar homenagem ao ator Kevin Conroy, que faleceu este ano. O time de desenvolvimento trouxe a voz do dublador mais uma vez ao personagem como uma forma de os fãs prestigiarem seu trabalho. O jogo segue com lançamento previsto para 2023, sem uma data de lançamento prevista e chega ao PC, PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X e Xbox Series S.

Star Wars Jedi: Survivor

Star Wars Jedi: Survivor dá sequência ao jogo Star Wars Jedi: Fallen Order e teve seu primeiro trailer de gameplay exibido durante o The Game Awards. O vídeo mostra o protagonista Cal Kestis agora manejando até dois sabres de luz e lutando contra as forças do Império.

O game, que é desenvolvido pela Respawn Entertainment, segue a perspectiva de gameplay em terceira pessoa e apresenta uma evolução considerável nos visuais e animações. O jogo teve seu lançamento confirmado para 17 de março de 2023 exclusivamente nas plataformas da atual geração, com versões para PC, PlayStation 5 e Xbox Series.

Earthblade

Earthblade é um novo jogo de ação e plataforma 2D, com gráficos em Pixel Art, produzido pelos mesmos criadores de Celeste. Vale lembrar que o jogo chegou a disputar o prêmio de Jogo do Ano em 2018. Ele foi apresentado com um trailer de gameplay durante o The Game Awards e teve lançamento confirmado para 2024, ainda sem plataformas definidas.

Segundo as primeiras informações, os jogadores assumem controle de Névoa, uma enigmática criança do Destino que retorna à Terra após muito tempo. Um dos destaques do jogo é a sua exploração e combate desafiador.

Death Stranding 2

Após muitas especulações, a Sony Interactive Entertainment e a Kojima Productions confirmaram o desenvolvimento de Death Stranding 2. Algo que chama a atenção é que o título ainda é provisório. Segundo as primeiras informações, o jogo está sendo desenvolvido mais uma vez na Decima Engine, da Guerrilla Games, e traz personagens já conhecidos pelos fãs — incluindo Sam que é interpretado pelo ator Norman Reedus e Fragile, pela Léa Seydoux. Death Stranding 2 está em desenvolvimento exclusivamente para PS5 e segue sem previsão de lançamento.

Segundo Hideo Kojima, o trailer de revelação do jogo tem várias pistas do que os jogadores podem encontrar no game, mas não foram dados detalhes muito específicos da história. A ideia é que a comunidade busque as respostas e compartilhe suas teorias. O lendário game designer também confirmou que está trabalhou em um outro jogo, cujos detalhes ainda seguem um mistério. Rumores apontam que ele trabalha em um jogo de terror conhecido internamente como Overdose e que chegou a ter gameplay vazado em novembro deste ano.

Tekken 8 dá sequência à famosa série de luta da Bandai Namco e ganhou um novo trailer de gameplay que apresenta vários lutadores retornantes. Entre eles estão Lars, King, Paul, Law, Jack-8 e até mesmo Jun Kazama, que deve cumprir um papel muito importante na história. O vídeo traz várias cenas cinematográficas que partem diretamente do Modo História do game.

O jogo está sendo desenvolvido completamente na Unreal Engine 5 e não reaproveita nada do seu antecessor, que foi lançado em 2015. Por esse motivo, ele mira apenas plataformas de última geração como PC, PlayStation 5, Xbox Series X e Xbox Series S. Apesar das novidades apresentadas, uma data de lançamento segue um mistério. Vale lembrar que a Bandai Namco declarou a investidores recentemente que deseja lançar o game no próximo ano fiscal — ou seja, entre abril de 2023 e março de 2024.

Wayfinder

Wayfinder é um novo RPG de ação situado em um mundo de fantasia produzido pela Airship Entertainment em colaboração com a Digital Extremes. Uma das suas premissas é o multiplayer cooperativo e totalmente grátis, que permite se juntar a mais três amigos para explorar calabouços e coletar espólios. O jogo ainda não tem uma previsão de lançamento, mas está a caminho do PC e consoles PlayStation em acesso antecipado. No seu lançamento oficial, a ideia é que esteja disponível em mais plataformas.

Diablo 4 é um dos lançamentos mais aguardados da Blizzard e ganhou um novo trailer cinematográfico durante o The Game Awards. O vídeo mostra o arquianjo Inarius e sua tropa combatendo um exércico de demônios comandado por Lilith, Rainha do Inferno e que é a grande vilã do novo game. Além disso, foi confirmado que o jogo estará disponível a partir de 6 de junho de 2023 e já foi dado início de sua pré-venda.

Vale lembrar que o TechTudo teve a oportunidade de experimentar uma versão ainda em desenvolvimento do game e trouxe os principais detalhes em um texto de primeiras impressões. O jogo será o primeiro lançamento da franquia a chegar simultaneamente ao PC e consoles, com versões para PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S, incluindo suporte a cross-play e cross-progression — para que o usuário compartilhe seu progresso entre todas as plataformas.

Horizon Forbbiden West

Horizon Forbidden West, exclusivo do PlayStation 5 (PS5), ganhará um conteúdo adicional de história em 2023 chamado Burning Shores em 19 de abril. O vídeo de anúncio mostra a protagonista Aloy sobrevoando os arredores de Los Angeles, no universo distópico do game, para confrontar uma nova ameaça avassaladora. No entanto, mais detalhes de gameplay não foram compartilhados.

Crash Bandicoot

O mascote da Activision, Crash Bandicoot teve um jogo de luta em arena anunciado durante o The Game Awards. O jogo se chama Crash Team Rumble e traz combates entre times com personagens icônicos da franquia, incluindo vários que apareceram pela primeira vez em Crash Bandicoot 4: It's About Time.

Não foram compartilhados muitos detalhes sobre sua previsão de lançamento, a não ser o fato de que chega em 2023. Também foi confirmado que o jogo terá versões para PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5), Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S.

The Lords of the Fallen

The Lords of the Fallen recebeu seu primeiro trailer de gameplay durante o The Game Awards nesta noite. Revelado durante a Gamescom em agosto, o jogo promete um mundo cinco vezes maior que o lançamento original de 2014 e abraça a fórmula do gênero soulslike, popularizado por títulos como Dark Souls e Bloodborne.

Além de mostrar algumas das suas criaturas e cenários, o vídeo reforçou que o lançamento está previsto para PC (Steam), PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X e Xbox Series S para extrair o máximo possível dos hardwares da atual geração. A promessa é de que o jogo terá um combate bastante desafiador e dará a possibilidade para que os jogadores viagem entre dois mundos paralelos e de grandes proporções: o Reino dos Vivos e o Reino dos Mortos.

Armored Core

Após muita especulação, um novo jogo da franquia Armored Core produzido pela FromSoftware, responsável por Elden Ring e Dark Souls, foi anunciado durante o The Game Awards. O jogo se chama Armored Core VI: Fires of Rubicon e chega em 2023 com versões para PC (Steam), PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5), Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S.

Vale lembrar que o último jogo da franquia, Armored Core V, foi lançado em 2012 ainda na geração do PS3 e Xbox 360. O novo game permitirá que os jogadores criem o seu próprio robô gigante e se movimentem livremente em combates tridimensionais com tiros e combates corpo a corpo, segundo a descrição oficial em japonês.

Final Fantasy XVI

Naoki Yoshida, produtor de Final Fantasy XVI, apresentou um novo trailer de história e gameplay deste que é um dos games mais aguardados de 2023. É possível conferir em mais detalhes o combate entre os Dominantes, que são guerreiros que conseguem se transformar nas poderosas invocações dos jogos da franquia. Além disso, finalmente foi revelada a data de lançamento: 22 de junho de 2023. Vale lembrar que ele estará disponível exclusivamente para PlayStation 5 (PS5).

Outros anúncios

Vampire Survivors grátis nos celulares;

Dead Cells: Return to Castlevania;

Returnal no PC em 2023;

Atomic Heart;

Among Us: Modo Hide and Seek;

Party Animals;

The Last of Us Part I no PC;

Destiny 2: Queda da Luz;

Dune Awakening;

Forspoken (Demo já disponível no PlayStation);

Immortals of Aveum;

Nightingale;

Baldur's Gate 3;

Fire Emblem;

Transformers Reactivate;

Crime Boss: Rockay City.