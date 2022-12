The White Lotus: entenda tudo sobre o final da 2ª temporada

A segunda temporada de The White Lotus chegou ao fim no último domingo (11) com alta repercussão do público nas redes sociais. Durante os novos sete capítulos da série, os espectadores acompanharam a rotina de luxo, assassinatos e mistérios no resort paradisíaco que dá nome à trama do HBO Max . A produção já tem uma terceira temporada confirmada , ainda sem data de estreia. O que chamou atenção, entretanto, foram as reviravoltas no roteiro e novos crimes contra os hóspedes, marcas registradas do enredo.

Estrelada por Jennifer Coolidge, Adam DiMarco, Meghann Fahy, Jon Gries e mais, a segunda season de The White Lotus marca presença no Globo de Ouro 2023 com ótima receptividade da crítica, com nota 81 no Metacritic e aprovação de 89% no Rotten Tomatoes. Para quem já conferiu a série, veja a seguir o enredo e os principais detalhes dos episódios finais da produção.

Enredo e elenco de The White Lotus

A trama se passa em um hotel localizado em Mauí, no Havaí. Hóspedes chegam ao lugar com os mais diversos propósitos de viagem, assim como personalidades distintas. Durante sua estadia no local num período de uma semana, os personagens se envolvem em conflitos relacionados com sua vida, status econômico, relacionamentos casuais, além de crimes misteriosos e até assassinatos. A série é uma criação de Mike White, que também assina o roteiro e direção.

Nesta nova temporada, que se passa na Itália, o destaque está por conta de Jennifer Coolidge (a mãe do Stifler na franquia American Pie), reprisando o seu papel como a socialite Tanya McQuoid-Hunt. Os demais integrantes do elenco são Sabrina Impacciatore (7 Women and a Murder) como Valentina, a gerente do The White Lotus; Michael Imperioli (Os Bons Companheiros) como Dominic Di Grasso, produtor cinematográfico viciado em sexo; F. Murray Abraham (Amadeus) como Bert Di Grasso, pai de Dominic; Jon Gries (Napoleon Dynamite) como Greg Hunt, marido de Tanya; Adam DiMarco (Radio Rebel) como Albie Di Grasso, filho de Dominic; entre outros.

O que rolou no final da segunda temporada? (spoilers à frente)

O acontecimento mais chocante nos momentos finais de The White Lotus foi a descoberta de quem era o corpo anunciado no primeiro episódio. Nesse caso, o cadáver é de Tanya (Coolidge), que morreu assim como o magnata inglês Quentin (Tom Hollander) e seu amigo Didier (Bruno Gouery), além de Niccoló (Stefano Gianino), traficante de drogas de Tanya e amante da socialite. No decorrer dos sete episódios da temporada, o diretor Mike White construiu uma cadeira de situações para explicar o que de fato ocorreu.

Tanya e seu marido Greg (Jon Gries) estão em uma crise no relacionamento, com a socialite desconfiando sobre a fidelidade do marido. Logo, ela começa a se envolver com outros personagens, como é o caso de Quentin. É no penúltimo episódio que Tanya descobre a relação antiga que o magnata inglês teve com seu marido, ao ver uma foto emoldurada dos dois quando jovens. Ela já desconfiava que Jack (Leo Woodall), suposto sobrinho de Quentin, é na verdade seu amante. É a assistente de Tanya, Portia (Haley Lu Richardson), que obtém a confirmação da suspeita da patroa.

Depois de ouvir a história completa de Jack, Portia tenta ligar para Tanya e avisar de sua descoberta. Além de descobrir que Quentin não é tio de Jack, a assistente descobre que o magnata está falido e pode ser perigoso contra Tanya. Caso a socialite morra, seu marido pode ganhar uma fortuna graças ao acordo pré-nupcial feito pelos dois, o que unirá Greg e Quentin em um novo relacionamento.

À bordo de um iate, Tanya ouve a ligação de sua assistente e descobre a armação de Quentin e Greg, que foi organizada junto de Didier e Niccoló, este no controle da embarcação onde ela está. Quando o traficante ancora a embarcação na costa, Tanya não consegue pedir ajuda pois deixou o celular cair no mar. Ao chegarem em terra firme e já ciente de que será assassinada, a protagonista pede para ir ao banheiro, com permissão dada por Niccoló.

Sem ele saber, Tanya pega uma mochila com vários equipamentos, além de uma arma, que ela usa para matar Quentin, Didier e Niccoló após atirar aleatoriamente. Porém, ao tentar fugir, a socialite sofre um acidente ao bater com a cabeça em uma barra de metal e morre, com o corpo indo parar no mar. De acordo com Mike White, tal escolha já havia sido escrita desde a primeira temporada, e que optou por um desfecho menos "trágico". "Eu acho que ela morrendo nas mãos de outra pessoa seria trágico demais", afirmou o diretor em entrevista ao site Deadline.