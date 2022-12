TikTok agora vai explicar por que um vídeo apareceu para você

O TikTok anunciou nesta terça-feira (20) uma nova ferramenta no app que explicará o porquê de determinados vídeos terem aparecido para você. A novidade pretende deixar o funcionamento do algoritmo de indicação mais transparente ao usuário, e pode ser acessada já hoje em celulares Android ou iPhone (iOS). A ideia também, segundo a plataforma, é que o recurso ajude a comunidade TikToker a entender as recomendações do app - conhecimento que é útil, por exemplo, na hora de "moldar" o algoritmo de acordo com as suas preferências.