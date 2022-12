Três computadores que a Apple pode lançar em 2023

Como não foram anunciados produtos em dezembro, a expectativa é grande para o início do próximo ano. O TechTudo trouxe, nas linhas a seguir, os principais rumores a respeito dos prováveis lançamentos da Apple no campo de computadores em 2023.

1 de 4 Especialistas em Apple acreditam que os chips serão as principais mudanças nos computadores da marca — Foto: Divulgação/Apple Especialistas em Apple acreditam que os chips serão as principais mudanças nos computadores da marca — Foto: Divulgação/Apple

1. MacBook Pro

2 de 4 MacBook Pro de 14 e 16 polegadas poderão vir com chip M2 — Foto: Divulgação/Apple MacBook Pro de 14 e 16 polegadas poderão vir com chip M2 — Foto: Divulgação/Apple

O MacBook Pro é uma das melhores opções para quem procura notebooks avançados no mercado. A Apple possui várias versões desse modelo, com telas de 13, 14 e 16 polegadas. Além disso, o chip do eletrônico pode ser tanto o M1 como o M2, que são processadores desenvolvidos pela própria empresa que prometem alta eficiência.

Segundo especialistas em Apple, a marca pode lançar em 2023 novas versões do MacBook Pro. É esperado para o primeiro trimestre modelos com processadores M2 Pro e M2 Max em notebooks com telas de 14 e 16 polegadas. Mais poderoso, este último chip deve ter uma CPU de 12 núcleos aliada a uma GPU de 38 cores, além de memória RAM de 64 GB.

2. Mac mini

3 de 4 Mac Mini pode apresentar novo design e novos chips — Foto: Divulgação/Apple Mac Mini pode apresentar novo design e novos chips — Foto: Divulgação/Apple

Outro computador da Apple que pode receber novas versões é o Mac mini. Esta é uma alternativa super compacta, que funciona semelhante à torre de uma máquina convencional, mas sem ocupar muito espaço no setup. Rumores desde o início de 2022 já falavam sobre novas configurações para o modelo.

Especialistas afirmam que além de mudanças no design do Mac mini, devem surgir opções com chips M2 e M2 Pro. Isto pode significar que a Apple quer investir em alternativas ainda mais potentes para usuários que procuram máquinas compactas.

3. Mac Pro

4 de 4 Mac Pro já está em fase de testes no Vale do Silício, na Califórnia — Foto: Divulgação/Apple Mac Pro já está em fase de testes no Vale do Silício, na Califórnia — Foto: Divulgação/Apple

Por fim, o Mac Pro é uma outra forte possibilidade para 2023, com atualizações interessantes para os amantes da Apple. Especula-se que a empresa tem testado processadores M2 Ultra e M2 Extreme nos novos modelos, que seriam os mais potentes da marca.

Alguns rumores também afirmam que a Apple tem experimentado CPUs para o Mac Pro com 48 núcleos e 384 GB de memória RAM. Até então, este seria o modelo mais forte previsto para o próximo ano pela Apple. Vale a pena acompanhar e ver se as especulações realmente se confirmam.