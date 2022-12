Tudo sobre Project Playtime: veja gameplay e requisitos mínimos do jogo

Project: Playtime é um novo jogo de terror multiplayer assimétrico no universo do game Poppy Playtime. Aos moldes de Dead by Daylight, o título foi disponibilizado em acesso antecipado para PC nesta última segunda-feira (12), podendo ser baixado gratuitamente no Steam. A produção, desenvolvida pela MOB Games, se destaca por trazer um desafio multiplayer em que é possível jogar tanto como um dos sobreviventes quanto como um dos monstros da fábrica de brinquedos.