Twitter vai expandir limite de caracteres para 4.000, diz Elon Musk

Inicialmente o Twitter tinha o limite de 140 caracteres por post, quantidade que dobrou no final de 2017. Uma expansão para um volume de caracteres tão grande, entretanto, nunca havia sido cogitada pela antiga gestão, já que a plataforma é um microblog focado em publicações rotineiras, curtas e rápidas. Com a posse do bilionário, porém, os famosos "textões" que vemos no Facebook podem chegar à rede do pássaro azul.

Não é a primeira vez que esse assunto vem à tona. No final de novembro deste ano, um usuário perguntou a Musk se era possível expandir o limite de caracteres para 1.000 — sendo que os primeiros 280 ficariam visíveis e o restante oculto por um botão de "mostrar mais". O empresário respondeu dizendo que essa funcionalidade já estava na "lista de tarefas" da rede social, mas não deu detalhes sobre datas.

Desde que comprou o Twitter, Elon Musk tem feito uma série de mudanças polêmicas na gestão da empresa e na própria rede social — desde as demissões em massa até a possibilidade de comprar o selo azul de verificação. A alteração no limite de caracteres também criou um burburinho. Os usuários temem que a plataforma se torne parecida demais com o Facebook e perca o seu diferencial, já que o apelo do Twitter é a brevidade de seu conteúdo.

"Por favor, 4.000 caracteres não, isso é demais. Apenas torna o Twitter um Facebook", disse um usuário no Twitter. Também em resposta à Musk, outra pessoa comentou: "Espero que isso não acabe degradando a tão apreciada concisão dos tuítes e as ideias/informações que eles pretendem transmitir".

