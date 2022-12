Um Milagre de Natal para Daisy: conheça sinopse, elenco e trailer do filme

Feito diretamente para a TV, o filme tem direção de Mike Rohl, conhecido por trabalhos em séries como Kyle XY (2006 - 2009) e Smallville - As Aventuras do Superboy (2001 - 2011). Se você já começou a fazer sua lista de filmes natalinos e quer saber mais sobre Um Milagre de Natal para Daisy, confira a seguir mais informações sobre elenco e roteiro.

Elenco de Um Milagre de Natal para Daisy

A designer de interiores Whitney Alder (Jill Wagner) gerencia junto com a amiga Andi Buchanan (Tegan Moss) uma empresa de decoração chamada Marietta Designs. Um dia, a dupla é solicitada para redecorar uma casa histórica da cidade onde vivem para um evento natalino. No entanto, ao chegarem na residência, descobrem que esta pertence a Conner Sheenan (Nick Bateman), ex-namorado de Whitney. A designer também fica sabendo que Sheenan chegou na cidade com sua enteada Daisy (Rubi Tupper), uma garota que perdeu a mãe. Após conseguir um novo pai, a menina faz de tudo para ter uma nova família.

Repercussão entre a crítica

Por ser um filme de distribuição pequena nos EUA, Um Milagre Para Daisy passou batido entre a crítica especializada. No entanto, os fãs da obra votaram de forma expressiva no IMDb, onde o longa obteve nota 6,3 com base em 1,1 mil interações de usuários. Na Netflix, o título ocupa a posição 4 do Top 10 de filmes para as crianças e toda a família.

Elenco e equipe técnica

O casal de protagonistas é interpretado por Nick Bateman (Entre Amores e Cores) e Jill Wagner, conhecida pelo público adolescente em seu papel como a lobisomem Kate Argent na série Teen Wolf (2011 - 2017). Além deles, estão presentes Rubi Tupper (An Amish Sin), Tegan Moss (The Good Doctor: O Bom Doutor, 2017 - presente), Joe Costa (Um Match Surpresa), Andrew Francis (O Invisível), Heather-Claire Nortey (O Tesouro de Natal), Ramon Terrell (Arrow, 2012–2020), entre outros. A direção é de Mike Rohl (da franquia A Princesa e a Plebeia), com roteiro de J.B. White (Road Trip Romance).

Confira o trailer de Um Milagre Para Daisy