Um Natal Cheio de Graça: veja sinopse, elenco e trailer do filme da Netfix

O filme nacional Um Natal Cheio de Graça chegou à plataforma de streaming Netflix em 30 de novembro. O longa-metragem de 1h45 é um original do gênero comédia romântica natalina, com produção da GLAX Entertainment, dirigida por Pedro Antônio Paes (Tô Ryca). Atualmente, tem nota abaixo da média no IMDb, com nota 4,6/10 entre 263 avaliações.