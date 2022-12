Veja qual é o melhor Samsung Galaxy S de 2022

Ao longo de 2022, a Samsung investiu em peso na linha Galaxy S e lançou vários celulares no mercado. A nova geração dos smartphones de ponta da fabricante coreana contempla o Galaxy S22, Galaxy S22 Plus e o Galaxy S22 Ultra . Diante disso, o consumidor pode se perguntar qual deles é o melhor. A versão mais potente é o Galaxy S22 Ultra, que assim como os irmãos, dispõe de uma ficha técnica poderosa com processador de alta velocidade, câmeras de qualidade e acesso ao 5G.

O modelo mais sofisticado, entretanto, é o único dos três que traz a caneta S Pen ultrarrápida embutida no próprio corpo. Os dispositivos podem ser encontrados no site da Amazon. O S22 é vendido por cerca de R$ 4.699, enquanto o S22 Plus está na faixa de R$ 6.399. Já o S22 Plus traz o preço sugerido de R$ 8.199. Nas linhas a seguir, saiba mais detalhe sobre as semelhanças e diferenças entre os três telefones.

Tela e design

Galaxy S22 e Galaxy S22 Plus trazem taxa de atualização de até 120 Hz

O padrão de qualidade da tela é um dos destaques da linha premium da Samsung. Ambos os smartphones revelam um display Dynamic AMOLED 2X com taxa de atualização variando até 120 Hz, cujo recurso possibilita imagens mais fluidas exibidas em jogos e filmes. Além disso, a variação conforme o uso é uma forma inteligente do dispositivo poupar bateria.

Tanto o Galaxy S22 como o Galaxy S22 Plus contam com o tamanho de 6,1 e 6,6 polegadas, respectivamente, e a mesma resolução Full HD+ (2340 x 1080 pixels). Ao passo que o modelo mais sofisticado é maior e tem 6,8 polegadas com resolução superior (3080 x 1440 pixels).

Quanto à parte estética dos aparelhos, os Galaxy da linha S de 2022 continuam com o mesmo formato padrão de barra, usado pela Samsung na sua linha premium há alguns anos, com corpo de vidro e moldura em alumínio. Vale destacar, no entanto, que a versão convencional e a Plus têm cantos mais arredondados que a versão Ultra.

Câmeras

Galaxy S22 Ultra oferece quatro lentes ao usuário

O conjunto fotográfico apresentado pelos três modelos se destaca pela qualidades das lentes e seus recursos. No geral, o S22 tradicional e o Plus contam conta com três sensores na superfície traseira. Eles se dividem da seguinte forma:

Principal de 50 MP (f/1.8)

Ultra wide de 12 MP (f/2.2)

Teleobjetiva de 10 MP (f/2.4)

Frontal de 10 MP (f/2.2)

Enquanto isso, a versão Ultra traz quatro câmeras no arranjo fotográfico. Desta forma, é o melhor para quem quer qualidade máxima nas fotografias.

Principal de 108 MP (f/1.8)

Teleobjetiva periscópica de 10 MP (f/4.9)

Teleobjetiva convencional de 10 MP (f/2.4)

Ultra wide de 12 MP (f/2.2)

Frontal de 40 MP (f/2.2)

Ambos os aparelhos contam com um sistema de câmeras de alta qualidade no processamento de imagens, cujo o software, trabalhando em conjunto com os recursos do app de câmera, são capazes de oferece ao usuário o aperfeiçoamento nos registros fotográficos, aplicação de efeitos e correções para deixar a imagem impecável.

Eles ainda trazem estabilização ótica, zoom óptico e sensores maiores, em relação a geração anterior. Portanto, os dispositivos podem capturar mais luz. Quanto as selfies, enquanto o S22 e o S22 Plus contam com 10 MP, o modelo Ultra alcança 40 MP. Os três aparelhos dispõem da resolução máxima de 8K UHD para vídeos na câmera traseira, além de ser capaz de capturar até 960 quadros por segundo no modo de câmera lenta.

Bateria

O Samsung Galaxy S22 conta com uma bateria de 3.700 mAh

Quanto à bateria, a fabricante coreana ofereceu apenas 3.700 mAh no modelo tradicional. Já o Plus e o Ultra contam com 4.500 mAh e 5.000 mAh, respectivamente, o que faz deste último o melhor para quem quer bastante autonomia de uso.

Eles ainda suportam carregador com fio de alta velocidade e carregamento sem fio. Também funciona com o recurso Wireless PowerShare, que dá ao celular a possibilidade de compartilhar carga em fio com outros dispositivos que estão descarregando.

Desempenho e armazenamento

Galaxy S22 e Galaxy S22 Plus trazem três câmeras

Outro ponto de alta performance da geração de 2022 da linha S é o potente chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, que apresenta capacidade computacional está 20% mais rápida em relação a modelos similares no mercado. O processador alcança velocidades de até 3 GHz, para o modelo mais potente, e é produzido em arquitetura de 4 nanômetros. Com isso, ele leva ao usuário maior potência com menor gasto energético.

Em suas fichas técnicas, eles trazem 8 GB de memória RAM, embora o modelo mais potente possa ser encontrado com 12 GB. O S22 e o Plus contam com armazenamento 128 GB ou 256 GB, enquanto o Ultra apresenta versões com capacidade que chega a 1 TB. Nenhum dos três dispositivos aceita cartão microSD.

Em outras palavras, o modelo Ultra tem a ficha técnica mais parruda.

Versão do Android

Galaxy S22 Ultra conta com o Android 12

Isso significa que eles já estão oferecendo a nova interface One UI5, desenvolvida pela fabricante coreana, no qual apresenta diversos recursos como, por exemplo, Bixby Text Call, que permite ao usuário atender chamadas telefônicas apenas digitando uma mensagem. Além disso, o aprimoramentos na parte de segurança e de privacidade são os destaques do update.

Recursos adicionais

Galaxy S22 Plus traz disponibilidade à internet 5G

Quanto aos recursos, os três celulares da geração contam com um leitor de impressões digitais ultrassônico sob a tela, internet 5G, Bluetooth 5.2 e NFC, no qual permite realizar pagamento por aproximação.

Somente o modelo Ultra foi desenvolvido com a compatibilidade para oferecer a canetinha eletrônica S Pen. Inclusive, o aparelho possui um compartimento dedicado ao acessório. A capacidade de latência melhorou e agora chega a 2,8 milissegundos. No geral, a item serve para anotações na tela grande e produzir ilustrações.

Em suas fichas técnicas, ambos os aparelhos revelam a proteção Gorilla Glass Victus+. Na prática, isso significa mais proteção a tela do telefone. Além disso, eles trazem a certificação IP68, que possibilita ficarem submersos por até 30 minutos a 1,5 metro em água doce.

Preços da Samsung

Galaxy S22 Ultra traz proteção contra água e poeira

O Galaxy S22 foi lançado com fevereiro de 2022 nas cores preto, branco, verde e rosê. O consumidor consegue comprar o modelo no varejo online por R$ 4.699. Ao passo que o Galaxy S22 Plus também revela quatro opções de tonalidade: creme, grafite, sky blue e violeta. O preço sugerido do aparelho é R$ 6.399 no market place da Amazon. Já o modelo Galaxy S22 Ultra oferece quatro opções de cores: preto, branco, verde e vinho. O dispositivo custa cerca de R$ 8.199.

Comparativo da linha Galaxy S22 Especificações Galaxy S22 Galaxy S22 Plus Galaxy S22 Ultra Lançamento Fevereiro de 2022 Fevereiro de 2022 Fevereiro de 2022 Preço de lançamento a partir de R$ 5.999 a partir de R$ 6.999 a partir de R$ 9.499 Preço atual a partir de R$ 4.699 a partir de R$ 6.399 a partir de R$ 8.199 Tela 6,1 polegadas 6,6 polegadas 6,8 polegadas Resolução de tela 2340 X 1080 pixels 2340 X 1080 pixels 3080 x 1440 pixels Processador Snapdragon 8 Gen 1 de oito núcleos Snapdragon 8 Gen 1 de oito núcleos Snapdragon 8 Gen 1 de oito núcleos Memória RAM 8 GB 8 GB 8 GB ou 12 GB Câmeras traseira Tripla: 50 MP, 12 MP e 10 MP Tripla: 50 MP, 12 MP e 10 MP Quádrupla: 108 MP, 10 MP, 10 MP e 12 MP Câmera frontal 10 MP 10 MP 40 MP Armazenamento 128 GB ou 256 GB 128 GB ou 256 GB 128 GB, 256 GB, 512 GB ou 1 TB Cartão de memória Não Não Não Sistema operacional Android 12 Samsung UI 4.1 com atualização para o Android 13 e UI 5 Android 12 Samsung UI 4.1 com atualização para o Android 13 e UI 5 Android 12 Samsung UI 4.1 com atualização para o Android 13 e UI 5 Dimensões e peso 146 x 70,6 x 7,6 mm e 168 gramas 157,4 x 75,8 x 7,6 mm; 195 gramas 163,3 x 77,9 x 8,9 mm; 229 gramas Cores preto, branco, verde e rosê creme, grafite, sky blue e violeta preto, branco, verde e vinho

