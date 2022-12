Verão começa com chuva e frio, e internautas reclamam com memes; veja

O verão começa oficialmente hoje, quarta-feira (21), às 18h48 (horário de Brasília). A estação mais quente do ano, entretanto, não chega trazendo calor e sol. Pelo contrário: a previsão é que o início do verão traga chuva abaixo da média e temperaturas amenas em grande parte do Brasil. Sem calor suficiente para curtir uma praia, moradores de cidades como São Paulo, Distrito Federal, Florianópolis e até Rio de Janeiro – conhecido por suas altas temperaturas – foram às redes sociais falar sobre suas expectativas frustradas. Não demorou muito para que o início do verão virasse meme no Twitter. A seguir, veja uma seleção com posts bem-humorados sobre o começo da estação.