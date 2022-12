Vivo fora do ar: clientes reclamam de instabilidade no sinal de rede

Numa rápida checagem via Twitter, leitores do TechTudo confirmaram dificuldades de acesso nas seguintes cidades: Belém, Belo Horizonte, Brasília, Brusque (SC), Campo Grande, Curitiba, Divinópolis (MG), Fortaleza, Goiânia, João Pessoa, Lages (SC), Natal, Olinda (PE), Recife, Rio de Janeiro, Rosário do Sul (RS), Salvador, São Bernardo do Campo (SP), São Paulo e Vitória da Conquista (BA).